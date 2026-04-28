Consumo y dilemas éticos

Un completo informe publicado ayer por El País ilustra sobre los problemas que enfrenta cada día la sociedad a la hora chocar con las grandes empresas que ofrecen distintos servicios. Hoy es casi imposible hablar con un ser humano que tenga autoridad para resolver los habituales problemas que surgen en relaciones de consumo. Y la actuación de la Defensa del Consumidor deja bastante que desear. Se trata de un problema serio, creciente, y que amerita atención.