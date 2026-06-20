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El País Opinión La Clave

Casinos sin una solución

20/06/2026, 02:48
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Uruguay tiene un récord universal. Su capital, Montevideo, ha logrado hacer perder dinero a una industria que por definición no puede hacerlo: los casinos. Tras décadas de desastre financiero, provocados por gastos delirantes y personal en condiciones absurdas, ahora el Ministerio de Economía se quedaría con esa actividad capitalina. Pero para hacerlo dice requerir nuevos funcionarios a un coste millonario. Esto es una directa tomadura de pelo al contribuyente.

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