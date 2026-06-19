Bergara casi peor que Orsi

Los números de apoyo popular a la gestión del intendente Mario Bergara, son todavía peores que los del presidente Orsi. Apenas un 23% de los montevideanos aprueban su labor, contra un 46% que la desaprueba. Números incluso generosos para un intendente que ha prometido mucho, y ha hecho nada desde que llegó al palacio municipal. La ciudad sigue mugrienta, con iluminación mortecina, calles en estado post bélico, y espacios públicos en condiciones deplorables.