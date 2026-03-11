Basura como siempre

Cada nuevo gobierno de Montevideo llega con las mismas promesas. Planes mágicos que permitirán que en pocas semanas la capital del país se vea reluciente y limpia. Como cada vez, la gestión de Bergara no está cumpliendo con sus promesas. Es más, por estas horas, Montevideo se ve más sucia de lo habitual. Por momentos parece que los montevideanos se resignan a vivir entre la mugre, y a aceptar que la culpa es de ellos, en vez de los burócratas que no hacen su trabajo.