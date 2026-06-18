ANEP y el nexo con la prensa

El artículo publicado por Qué Pasa, narrando cómo funcionan por dentro las Asambleas Técnico Docentes, motivó una misiva del presidente de la ANEP. Allí nos explican la importancia que tienen estas asambleas para su gestión, y solicitan mantener el vínculo institucional en materia de comunicación. Sucede que a veces, para tener información por fuera del canon almidonado de asesores y agencias, hay que moverse de otra forma. Es de indudable interés público.