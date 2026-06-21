Accionar muy diferente

En medio de la crisis por la camioneta del presidente Orsi, el senador Caggiani pretendió sugerir que su partido sería éticamente superior al resto. Esto por el hecho de que el mandatario, habiendo quedado en evidencia, decidió donar el vehículo. La realidad es que sí hay diferencias: tanto con el caso Sendic como ahora, las dos crisis institucionales más serias en muchos años, la oposición fue responsable y no fomentó el conflicto. Cuando llegó el covid, el FA armó un caceroleo.