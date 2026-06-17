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Terminal de Piriápolis

17/06/2026, 04:00
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Piriapolense | Maldonado
@|Los usuarios de la Terminal de Piriápolis hemos realizado reclamos, en reiteradas ocasiones, sobre los pésimos servicios que presta esta empresa, pero sin ningún resultado.

Los baños femeninos los días de lluvia están prácticamente inutilizables porque se filtra agua.

Ahora, en invierno, una Terminal que cobra una tasa de embarque superior a la de Montevideo, carece de aire acondicionado, de modo que es imposible estar más de unos minutos esperando el ómnibus.

Nos preguntamos si el Ministerio de Transporte y la Intendencia de Maldonado no pueden asumir responsabilidades.

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