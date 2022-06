¿Es Rusia una nación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|A diferencia de las declaraciones de Putin, los ucranianos y los muscovitas son naciones muy diferentes. Llamo así a los rusos dado que, hasta fines del siglo XVIII, la actual Rusia no era tal, era Moscovia, luego que Catalina II apodada “La Grande” se apropió del nombre Rus´ que era el primitivo nombre de Ucrania desde antes del siglo X de nuestra era. Y así Ucrania pasó a ser para los rusos dominantes como la “pequeña Rusia”.



Los rusos no son una nación en un sentido tradicional. Son una mezcla de algo más de 100 etnias y su sangre mongol, luego de la dominación de Moscovia por el Khanato de Mongolia en el siglo XIII, es la que hoy prima, son sanguinarios por naturaleza. La guerra lo ha demostrado.



Recientemente, un tribunal ucraniano condenó a un muy joven soldado ruso a reclusión perpetua ya que no sólo se probó que mató a civiles ucranianos, que fueron más de diez, sino que lo hizo como un verdugo; como una rutina, fusilaba a sus víctimas civiles. El chico es joven pero demostró que es un pervertido asesino.



Hay un artículo de un periodista estadounidense en el journal “The New York Review of Books” bajo el título de “Terror ruso”. La esencia de su análisis es que el asesinato de la población civil por los soldados de Moscú se lleva a cabo en forma de ejecuciones por fusilamiento, es decir, la destrucción deliberada de civiles, incluidas mujeres y niños con gran crueldad.



Por lo tanto, la sociedad puede estar enferma pero si a eso se suman pasiones de enfermedad mental personal, ocurren hechos trágicos, especialmente en la guerra. El joven soldado criminal condenado por matanza de civiles, probablemente no esté mentalmente enfermo en el diseño médico tradicional. Es una consecuencia de la sociedad rusa. Esta sociedad no solo está filtrada por Putin y el Kremlin. El soldado también es el resultado de la educación de su madre, y la madre no es mejor seguramente.



Cabe agregar que el soldado en cuestión tuvo todas las chances para defenderse, o sea tuvo un defensor de oficio y el tribunal que lo juzgó se basó en pruebas recogidas en el lugar de los hechos o sea además de testigos, hubo filmaciones y audios que demostraron ineludiblemente la culpabilidad del joven soldado ruso.



Ucrania fue siempre un país occidental, la división de poderes siempre funcionó, la sucesión presidencial fue siempre en base a elecciones libres a diferencia de lo que ocurre en la Federación de Rusia, dominada por el dictador Putin, y donde el Parlamento (Duma) actual, como en la Unión Soviética, se maneja por medio de los “levanta manos” por unanimidad y el poder judicial está atado a las directivas del ejecutivo.