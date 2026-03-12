Realidad nacional

C.I. 981.580-4 | Montevideo

@|Soy de los ciudadanos que más allá de partidos políticos me importa que mejore la situación del país.

Si el gobierno nacional y departamental de Montevideo no hacen nada, queremos ver qué proyectos presenta la oposición y quiénes los votan.

Hay emergencias como la basura, y ya hemos visto que en Maldonado se hizo una Planta de Biogás que es mejorable, pero al menos es algo.

La Ciudad Vieja hace ya muchos años se está cayendo a pedazos...

Laura Raffo había hablado de acondicionar viviendas abandonadas; estamos esperando conocer el proyecto.

Hay contaminación en las playas. ¿Qué van a hacer?

No hay que esperar por el gobierno, también la oposición debe actuar.