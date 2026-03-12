Prioridad: la seguridad pública

Janio Paiva Delgado | Montevideo

@| Principal política de Estado.

Señores gobernantes y parlamentarios, es necesario que de una vez por todas se pongan de acuerdo en la prioridad que tiene hoy en día la seguridad pública para todos los habitantes del Uruguay.

Es alarmante la situación de inseguridad que estamos viviendo y no podemos vivir encerrados y con miedo por culpa de la ineficiencia en la conducción de las políticas de seguridad.

Dejen de lado por un instante el ego del poder y la confrontación y denle respuesta a los ciudadanos. Trabajen mancomunadamente en bien de la sociedad, porque las herramientas las tienen al alcance de su mano.

Podrían crear un Centro de Coordinación Interinstitucional, integrado por miembros del gobierno de los Ministerios involucrados como Interior, Defensa Nacional y Mides, y miembros representantes de todos los partidos políticos. Desde este Organismo se podrían elaborar las acciones necesarias para resolver los problemas que afectan directamente o indirectamente la seguridad pública.

Analicen cada uno de los lineamientos de trabajo que pueden verse reflejados en un documento a nivel nacional, como por ejemplo: las situaciones que deterioran la convivencia; las situaciones de inseguridad que se viven en cada uno de los barrios, centros de enseñanza, espacios públicos y comercios; cómo utilizar adecuadamente los recursos de la Policía, del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional en el combate al narcotráfico; qué hacemos con los reclusos en las cárceles para rehabilitarlos mediante la educación y el trabajo; qué hacemos con los reclusos que salen de las cárceles, la gente en situación de calle y la gente afectada por el consumo de drogas.

Cada Partido Político tendrá su óptica del tema, tendrá su plan de cómo abordarlo, pero es necesario y urgente que se aboquen entre todos a elaborar una estrategia sobre seguridad pública, para canalizar el principal reclamo que tenemos todos los ciudadanos del Uruguay.