Pobres montevideanos...

Ciudadano preocupado | Montevideo

@|Hace años se habla de la locomoción de la Ciudad Vieja a El Pinar, con varios proyectos; el último, por supuesto, es el que apoya Cutcsa, a un costo súper millonario.

La Intendencia se olvida de la gente del Cerro, Belvedere, Prado, Colón, Piedras Blancas, Maroñas, Manga, Pocitos, Parque Rodó, Buceo, La Comercial, etc.

El proyecto de la Avda. 8 de Octubre y Cno. Maldonado, me parece bien (con Solo Bus y sin túnel), pero el de Avda. Italia hasta el El Pinar no beneficia a los montevideanos y después del costo de esta obra pasarán más de 20 años en hacer algo más para Montevideo.

Piensan hacer un túnel, ampliar las veredas, plantar árboles, dejar la ciclovía aberrante (mejor por Avda. Uruguay). Será como en la Avda. Garzón y Gral. Flores.

Pregunto: ¿la ampliación de las veredas es para que duerman más cómodos los que habitan en las calles, o para los que grafitean comercios y las paredes del futuro túnel? Y además, por suerte, van a dormir más calentitos y sin lluvia dentro del túnel.

Ud. Sr. Intendente Bergara debe hacer obras para la mejor circulación de los vehículos. Le pongo un solo ejemplo para que se entienda: el cruce de Bvar. Artigas y Avda. Rivera (hacer un túnel) y hay decenas de cruces más que se pueden mejorar a veces sólo con ingenio. Para eso los montevideanos pagamos los impuestos (contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios, patente de rodados). ¡Haga obras en Montevideo y limpie la Avda. 18 de Julio!

Si hago una encuesta estimo que el 80% de los montevideanos no está conforme con la recolección de basura, estado del pavimento, de la circulación de los ómnibus de pasajeros, etc. y el otro 20% no sabe o no contesta.

En fin, no entiendo cómo los montevideanos todavía seguimos votando heladeras...

