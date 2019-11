Paradas a mitad de cuadra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sres. de la Intendencia Municipal de Montevideo:



Con todo el respeto que la IMM me merece en la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía toda, es que me atrevo a hacer la siguiente sugerencia.



La decisión de instalar las paradas de ómnibus en la mitad de la cuadra es buena. Salvo en aquellos espacios que se encuentren a su lado una salida y/o entradas de vehículos a un determinado garaje. Esta situación presenta problemas de gran peligrosidad. El colocar paradas al lado de entradas de edificios hace que la acumulación de personas y en particular niños se desplacen en sus alrededores con el consiguiente peligro, molestias e insultos al necesitar salir (la mayoría tienen rampas lo que hace que se adquiera velocidad) o entrar al garaje por derecho como indica el reglamento municipal. Entiendo que esta disposición se hiciese con más cuidado y no en forma genérica, estudiando estos casos antes de tomar la decisión de instalar la parada. Se consultase y quizá requiera la visita de algún integrante del departamento de la IMM a la cual le corresponda esta gestión. Esperando se atienda la misma en bien de los vecinos y personas en paradas más llenas, ya que son las horas de regreso a sus hogares, entiendo evitaremos algún mal mayor.