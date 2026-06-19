Montevideo sigue sucia...

Vecina | Montevideo

@|Sr. Intendente Bergara, me gustaría saber cuánto tiempo tenemos que esperar los montevideanos para ver nuestra capital un poco más limpia. Llevamos 36 años viviendo en un basurero y seguimos así...

Yo cumplo con el pago de mis tributos municipales puntualmente, pero no recibo ninguna contraprestación. No se limpian los contenedores, no se arregla el alumbrado público ni las veredas, ni tampoco los pozos de las calles. Por eso insisto, ¿cuánto tiempo le va a llevar poder alcanzar algún logro?

Los servicios municipales de Montevideo son muy caros y muy malos.

Por lo visto a la mayoría de los montevideanos le gusta vivir así...

