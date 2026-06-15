J.M.C. | Montevideo

@|Casupá y necedad supina.

Parece mentira que el Ministro de Ambiente se nos ría en la cara a todos los uruguayos. Está personalmente promoviendo e impulsando el proyecto de Casupá, que es de OSE, sin tener prontos los estudios de medio ambiente que como Ministro está encomendado a defender.

No solo eso, sino que está promoviendo una mejora en las sanciones y control del medio ambiente. Nunca vi tanta tozudez y necedad en un gobernante. ¿Qué técnico de medio ambiente se atreverá a contradecirlo?

No creo que nadie en el Ministerio de Ambiente siquiera opine algo que ponga una piedra en el camino de la represa de Casupá. Tenemos un ejemplo a 200 km que toman agua del Río de la Plata, una ciudad cuatro ó cinco veces más grande que Montevideo; estoy hablando de Buenos Aires.

¡Pero como tengo un martillo todo me parece un clavo! ¡No puede ser que no se den cuenta que lo más eficiente es tomar el agua del Río de la Plata, uno de los más grandes del planeta!

El daño ambiental no existiría, no habría que inundar una zona productiva, desalojar familias y emprendimientos y no se correría riesgo de tener una sola fuente de agua.

