Mercosur o China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Lo mejor de ambos mundos sería Mercosur Y China, si es que logramos despojarnos de nuestras camisetas político partidarias.



También sabemos que un acuerdo Mercosur-China no es posible. Esto debido a que uno de los integrantes del Mercosur, en este caso Paraguay, no tiene relaciones con China y sí tiene relaciones intensas y acuerdos comerciales muy importantes con Taiwan. Esta situación obviamente impide todo acuerdo del bloque con China.



Analicemos por un momento fríamente qué ventajas y/o desventajas tiene la decisión que se indica en el título.



Mercosur:



- Uruguay como importador. Como mercado el Uruguay es absolutamente intrascendente para Argentina y Brasil pues representa comercialmente menos que una Provincia argentina o Estado brasileño. Para Uruguay lo que se importa de esos países es significativo y ha ayudado en su momento a destruir la industria nacional. Puede que salir del Mercosur ayude en algo a la industria nacional. En todo caso pueden reactivarse los acuerdos CAUCE (Convenio Argentino-Uruguayo de Comercio Exterior) y PEC (Protocolo de Comercio Exterior con Brasil). Además, Uruguay puede bajar el Arancel Externo retornando la situación de importación casi a lo mismo.

- Uruguay como exportador. Durante los treinta y algo de años en que está vigente el acuerdo ha sucedido mucho, y poco ha sido en beneficio para Uruguay. El Mercosur no pone barreras arancelarias pues así lo indica el Acuerdo de Ouro Preto, pero nada impide que se pongan barreras paraarancelarias. Baste recordar las DJAI (declaración jurada anticipada de importación), las que eran autorizadas con cuenta gotas. Recuerden el corte de los puentes que dificultaba el comercio exterior. Con Brasil, cuando los arroceros y ganaderos de Rio Grande del Sur no quieren más arroz o Ganado, colocan barreras sanitarias que hacen imposible el comercio. Lo mismo con los lácteos.



-Turismo. Brasil nada ha hecho, pero Argentina ha hecho todo lo posible para perjudicarlo, como por ejemplo, colocando límites a las extracciones de moneda extranjera y recargando con un porcentaje apreciable los gastos con tarjeta de crédito. Ni que hablar del corte de puentes que incrementó en 600 km el trayecto a nuestras playas.



China:



Hoy importamos de China todo lo importable, pese a la existencia del Arancel Externo Común. La poca industria que quedaba se la llevó las importaciones de China. O sea, tanto da que haya un acuerdo con China o no lo haya. Esta situación no va a cambiar.



Sin embargo, las exportaciones agroindustriales uruguayas están castigadas con recargos en destino. Estos recargos no los tienen otros competidores uruguayos en los mismos rubros como Australia o Nueva Zelandia, que además tienen la ventaja que están más cerca de los puertos de destino, por lo que los fletes son menores. Se habla que la agroindustria paga aproximadamente US$ 200.000.000 de aranceles en destino.



Por tanto, no se ve pérdida en un acuerdo comercial con China.