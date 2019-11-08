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El País Opinión Ecos

Mamparas de taxis

08/11/2019, 16:31
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José Grunberg, MÉdico y pasajero
Montevideo

@| En la página 1 de El País se dedica un artículo a la exclusión de la mampara de los taxis. Soy viajero frecuente de taxis, -solo en el asiento delantero-, y destaco la importancia de poder pagar con tarjeta de crédito o débito. La mejoría del servicio de taxi es notoria en todo sentido. Pero la mampara es un problema mayor, de riesgo, especialmente para niños y bebés; los adultos no están exentos de lesiones graves debido a traumatismos contra la mampara. Los argumentos para retirarlos son muy firmes en cuanto al beneficio económico competitivo de los taxis en relación a servicios de aplicaciones. Soy médico y ciudadano, y he comprobado el peligro de la mampara, ocasiona lesiones importantes.

El taxista debe ser protegido de ataques y robos, pero, ¿la mampara lo ha protegido? ¿Cuál es la experiencia y utilidad de la mampara en otros países?

Muy sabia la aceptación de pago con tarjeta, disminuye y anula el robo y violencia por razones económicas.

De acuerdo a mi experiencia personal, una mampara como la actual requeriría aportar cascos de protección a los pasajeros.

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