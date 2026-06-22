Los liceos y la IA

Roney Lima do Nascimento | San Pablo

@|La decisión que los liceos uruguayos están tomando en silencio.

Cada liceo uruguayo está tomando, ahora mismo, una decisión sobre Inteligencia Artificial que a nadie le está llamando decisión. La elección no es permitir o prohibir la IA. Los estudiantes ya lo decidieron. Lo que importa es saber qué postura adopta el liceo frente a una tecnología que ya está dentro de sus aulas, usada por sus estudiantes, a menudo de manera invisible.

Cuando un profesor ve a un estudiante usar IA para preparar el ingreso a la Universidad para redactar una composición en idioma español o para resolver un problema de matemáticas, ¿el liceo trata a ese estudiante como alguien que está haciendo trampa, o como alguien que está aprendiendo a pensar con un instrumento nuevo?

Dos años formando a unos cincuenta profesores en alfabetización en IA en tres colegios secundarios en Sao Paulo, en un país cuya estructura de desigualdad escolar es estructuralmente diferente a la uruguaya, pero cuyas tensiones cotidianas en el aula son comparables, han hecho el patrón imposible de ignorar.

Los liceos que adoptan una postura policial terminan con rutinas de detección que consumen más tiempo del docente, del que ahorran; con aulas ansiosas, y con estudiantes que se vuelven inusualmente buenos para evadirlas. Los liceos que adoptan una postura constructiva terminan con profesores capaces de nombrar, en su asignatura, qué constituye un buen y un mal uso de la IA, y con estudiantes capaces de explicar cuándo usaron una herramienta y por qué.

La versión uruguaya de esta pregunta tiene una particularidad propia del país. El Plan Ceibal lleva quince años construyendo, con dificultad y con resultados desiguales pero reales, una cultura de uso pedagógico responsable de la tecnología en el aula. Esa base es un activo. La postura constructiva frente a la IA no parte de cero en Uruguay. Parte de algo. Pero esa base solo se traduce en posición institucional si alguien la traduce. Y esa traducción ocurre, o no ocurre, a nivel de jefatura de departamento, este trimestre.

La corrección es pequeña. El jefe de un departamento, con uno o dos colegas, se sienta y escribe tres frases. La primera, nombra un uso de IA que el departamento considera deseable y quiere que los estudiantes aprendan. La segunda, nombra un uso aceptable cuando se declara. La tercera, nombra un uso que no es aceptable bajo ninguna forma, y dice por qué.

Tres frases por departamento. Lo que importa no son las frases. Lo que importa es la conversación entre colegas para escribirlas. Esa conversación es la postura adoptada conscientemente. Sin ella, la postura se adopta por defecto, aula por aula. La sección Ecos llega a lectores que están en condiciones de iniciar esa conversación en su propio liceo, este mismo trimestre.