El transporte metropolitano

Gral. (r) Cr. Guillermo Ramírez | Montevideo

@|Según declaraciones de autoridades nacionales y departamentales las consideraciones de carácter cuantitativo estarían gravitando para decidir cuál solución adoptar.

En particular se hace referencia, como factor determinante, a la cantidad de tiempo que los pasajeros ahorrarían.

Así lo dijo el Presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General, cuando se refirió al tema, anunciando que los pasajeros verían reducido en un tercio su tiempo de viaje. Lo que completó con una bucólica imagen diciendo que ello les permitiría llegar a casa a la hora de la cena o con tiempo para ayudar a sus hijos con los deberes escolares.

También los técnicos esgrimen argumentos cuantitativos cuando informan que la reducción del viaje sería del 33% en el caso del soterramiento completo y 23% sin él.

En la hipótesis de hacer el túnel se manejan tres opciones.

Una consiste en que se extienda en todo 18 de Julio. Otra establece que se extienda entre Fernández Crespo y Plaza Independencia. La tercera sería hacerlo solo desde Ejido, con lo cual solo se conseguiría satisfacer a los partidarios de hacer un túnel, aunque sea de tan solo diez cuadras. También se ha considerado ese factor, pero solamente en su connotación electoral. Así se ha informado que el Intendente Bergara tendría como principal preocupación que las obras terminen en el año 2029 (El País 10/03/26). Por su parte, el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, habría manifestado, según el mismo medio, que no se podía llegar a las elecciones de 2029 sin tener resuelto el sistema metropolitano de transporte.

No ha trascendido si, además de estos aspectos cuantitativos, se han considerado los cualitativos que también inciden en la solución.

Entre ellos, la disminución de usuarios que continuará acentuándose.

En ello gravitará el hecho de que la natalidad continuará decayendo en forma sostenida. Indicio claro de la disminución de la población es que en 2023 se registró la cifra más baja de nacimientos desde el año 1900.

Al mismo tiempo, aumenta significativamente la población de adultos mayores. Quienes ahora tienen 65 o más años son el 15,6 % del total y esa cifra ascenderá al 30% en el 2050.

Por lo tanto, la disminución de usuarios surgirá no solo de la disminución de la población total, sino también por el aumento de quienes harán menor uso del transporte colectivo debido a su avanzada edad.

También incidirá para que disminuya la cantidad de usuarios en la zona donde se piensa hacer un túnel, la situación que vienen experimentando tanto el Centro como la Ciudad Vieja. En ambos barrios es notoria la disminución de sus habitantes como así también de la actividad comercial, empresarial, profesional y financiera sin que se advierta la posibilidad de su cambio.

En consecuencia, si bien la disminución de los tiempos de viaje en el sistema de transporte metropolitano es importante que sea considerado, no parece aconsejable que se ponga tanto énfasis en el factor tiempo. Menos aún cuando se considere a los plazos electorales como factor condicionante en la ejecución de las obras.

Proceder así puede dar lugar a entender que el verdadero propósito de esta obra no está tan inspirado en solucionar un problema a la ciudadanía, como en obtener un motivo para exhibir de cara a la próxima campaña electoral.