El cine y demás...

I.C. | Montevideo

@|En 2020, en los estrenos de las películas que se emitían en el cine, en Uruguay, siempre había un 50% de descuento en todos los estrenos (por intermedio de los bancos) y se estrenaban muy buenas películas. El público que acudía era, en su mayoría de 60 años para arriba. Esa gente, luego de la pandemia, se volcó a las plataformas digitales y a permanecer en casa.

Por otro lado, hoy en día no hay buenas películas y además subieron los precios de las entradas y eliminaron varios horarios.

Las plataformas hoy superan el servicio de los cines y son más económicas. Lo mismo que con el cine ha pasado con los cables; la gente ha decidido dejar de pagar esos servicios porque además, son caros para lo que brindan.

En fin todo cambia y uno se debe ir acomodando a los nuevos tiempos.