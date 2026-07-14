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Diputado díscolo

14/07/2026, 04:00
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JMC | Montevideo
@|Parece broma lo que hace un diputado por sus 15 minutos de fama. Ahora le soluciona el problema al Sr. Díaz y propone un proyecto de ley para sacar del cargo a la fiscal actual. No sólo lo ridículo de que se cambie cada 6 meses sino que deja la Fiscalía en las manos nefastas de Díaz.

Correspondería que el Sr. Perrone haga una acto se sinceridad y pida su ingreso al FA y listo.

Seguro la Coalición podrá responder con alguna propuesta que no favorezca a sus votantes militares, a ver qué le parece; porque el FA lo votaría con las dos manos...

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