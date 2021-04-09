Raúl Fillipini Montevideo

@|A esta altura y visto que la mayoría de los alcaldes en funciones no cumple con las obligaciones mínimas que piden los vecinos, nos preguntamos qué sentido tiene que sigamos pagando esos sueldos manteniendo cargos de los que no obtenemos ningún beneficio.

Basta caminar por los barrios de Montevideo, para ver que las veredas siguen en condiciones intransitables y la basura las cubre.

El alumbrado es insuficiente y es utópico pretender que mejore la seguridad.

Ya que los Intendentes parece que no pueden o no quieren exigir el cumplimiento de las obligaciones, ¿no sería el momento de considerar la anulación de esos cargos electos para el próximo ejercicio?