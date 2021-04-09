Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión Ecos

Alcaldes

09/04/2021, 11:58
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Raúl Fillipini
Montevideo

@|A esta altura y visto que la mayoría de los alcaldes en funciones no cumple con las obligaciones mínimas que piden los vecinos, nos preguntamos qué sentido tiene que sigamos pagando esos sueldos manteniendo cargos de los que no obtenemos ningún beneficio.

Basta caminar por los barrios de Montevideo, para ver que las veredas siguen en condiciones intransitables y la basura las cubre.

El alumbrado es insuficiente y es utópico pretender que mejore la seguridad.

Ya que los Intendentes parece que no pueden o no quieren exigir el cumplimiento de las obligaciones, ¿no sería el momento de considerar la anulación de esos cargos electos para el próximo ejercicio?

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Recolección de basura

Te puede interesar