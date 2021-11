Riba: vivir con la naturaleza al alcance de la mano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por aquí el verde del parque, por allá el azul del lago. Y la luz del sol durante todo el día. El proyecto Riba, diseñado por el Estudio Guerra De Rossa Arquitectos en asociación con Herrera Lussich y comercializado por Crisci Blanco Propiedades, propone una forma diferente de vivir, con comodidad, seguridad y en contacto estrecho con la naturaleza. Serán cuatro edificios más amenities, con apartamentos de gran amplitud y detalles de terminación únicos, sobre una posición estratégica frente al lago de La Caleta.

Así lucirán los edificios de Riba sobre el espejo de agua del lago de La Caleta

Crisci Blanco Propiedades fue fundada en 1986 por Luis Crisci Blanco y hoy se encuentra en pujante desarrollo, con la incorporación desde hace unos años de Luis Ignacio Crisci, hijo del fundador y hoy socio de la empresa. La firma está focalizada en la venta de propiedades con un perfil selectivo de sus productos, además de un mantener vínculo estrecho con desarrolladores importantes.



“Si bien vendemos muchas propiedades ya terminadas y tenemos edificios en construcción, seleccionamos cuidadosamente los productos que tomamos para trabajar y nuestra clientela nos sigue. Cuando uno vende un apartamento en construcción está vendiendo una ilusión, porque comercializa sobre un plano proyectado y eso a veces no refleja exactamente lo que será el producto. Entonces requiere la confianza del comprador. Por eso tenemos la responsabilidad de asesorar al cliente sobre lo que va a comprar, sus comodidades y el nivel que tendrá el producto que se le va a entregar. Por suerte nosotros nos hemos ganado esa confianza, pero también hemos sabido elegir para quien trabajar, y en este caso seguro que no nos hemos equivocado”, señaló Crisci Blanco.

La aceptación del proyecto Riba, que alcanzó ventas de más del 70% a las dos semanas de su lanzamiento, confirmó sus expectativas, lo que provoca que analicen con el desarrollador, adelantar etapas previstas para el futuro, agregó el empresario. Muchos de esos compradores ya eran clientes de la inmobiliaria. “Estamos apuntando a un consumidor final que quiere vivir en un lugar prácticamente único. Eso nos cautivó mucho”, aseguró.

Riba es un emprendimiento impulsado por inversores uruguayos y argentinos, que advirtieron la potencialidad de la zona y para llevarlo adelante reunieron al estudio de arquitectos Guerra De Rossa con Herrera Lussich y a comercializadores de jerarquía, que generan confiabilidad al comprador, como Crisci Blanco Propiedades. “Carrasco se extiende cada vez más hacia el este y hay demanda de productos premium en una zona con todos los servicios, desde oficinas a shoppings. Este predio tiene 24.500 m2 y 385 metros lineales de costa sobre el lago de La Caleta, con entrada por avenida de la Playa. Los cuatro edificios se orientarán hacia el norte, algo único en la zona, con los cual los apartamentos tendrán mayor luminosidad: el sol llegará durante todo el día, por la mañana en algunos dormitorios y de tarde en suites principales, en la recepción y sus amplias terrazas”, dijo por su parte Luis Ignacio Crisci.

La propuesta está dirigida a gente que siempre vivió confortablemente y busca ahora una residencia más manejable pero con amplitud y cercana a la naturaleza. “Aquí se ofrecen plantas de generoso tamaño, algo difícil de encontrar en muchos apartamentos modernos. Es ideal para una familia con hijos pero también para matrimonios solos, porque el proyecto para cada unidad es flexible y un dormitorio se puede convertir antes de la entrega en un estudio o una sala de estar”, agregó.



“Si bien está dirigido un target relativamente alto, la relación precio- calidad del metro cuadrado es muy interesante”, indicó por su parte Crisci Blanco.

Luis Crisci Blanco y Luis Ignacio Crisci junto a los arquitectos responsables del proyecto.

“El proyecto de Riba siempre nos atrajo -sostuvo el arquitecto Nicolás Guerra, uno de los directores del Estudio Guerra De Rossa-. Es un predio con 385 metros lineales sobre un espejo de agua y a la vez con una excelente orientación. Muchas veces trabajamos con reducidos frentes y hay que maximizar el espacio. En este caso es un predio que permitió tener los cuatro bloques de edificios bajos, con distancias importantes entre ellos, sin incidencias de vistas de uno sobre los otros, enmarcados en un parque diseñado por la destacada paisajista argentina Amalia Robredo. Se podrán hacer paseos por la costa, sentarse a leer, disfrutar de la naturaleza. No es solamente un edificio de apartamentos; en este caso aplica mucho el estilo de vida”.



“Un predio de 385 metros sobre el lago no es fácil de cubrir ni de embellecer. Ella logró algo casi único. Vivió 15 años en el Uruguay y conoce bien el clima y su ambiente. Hizo aportes de gran valor agregado. Atendió el paisaje con especies autóctonas más alguna especies verdes importadas. Eso ayuda tanto al medioambiente como a la fauna: habrá más pájaros, más mariposas en la zona”, enfatizó.



Cada detalle de los apartamentos fue pensado para darle calidad al tiempo de atender ese vínculo con la naturaleza. Desde el punto de vista arquitectónico se buscan líneas contemporáneas pero que se mantengan en el tiempo, utilizando materiales muy nobles, como el cemento armado, la madera y el vidrio. La altura de las unidades es de 2,70 metros del piso al cielorraso, “una altura como las antes” como se la definió.



Todas las unidades cuentan con terrazas con parrillero de grandes dimensiones con un área mínima de 30 m2. Las aberturas que dan a esas terrazas, a diferencia de lo habitual, no tienen una diferencia de altura con el piso del living. Cuando uno abre todos los ventanales hacia las terrazas, se genera un único gran ambiente, con el propósito de que tengan un uso diario como un lugar más del apartamento. “Son pequeños grandes detalles que no son tan pequeños en el momento de vivir y disfrutar este lugar”, comentó Crisci Blanco.

Los apartamentos serán entregados con equipamiento excepcional: todo pronto para empezar a vivir. También los amenities: piscina importante hacia el lago, con una zona de estar dotada de pérgola y deck; gimnasio con los mejores equipos; study home office; barbacoa con cocina gourmet y un muelle con equipamiento para los deportes náuticos sin motor, reseñó Guerra.

El proyecto atribuye gran importancia a la seguridad, a partir de una entrada única y la utilización de la última tecnología. Los apartamentos estándar tendrán dos cocheras independientes más boxes en tanto los pent houses tendrán cuatro. A su vez, habrá cocheras de cortesía para invitados. “También tendrán instalación para recarga de autos eléctricos, porque es lo que se viene. Y estará conectada con cada apartamento, de manera que el consumo estará a cargo del propietario, no del edificio. Está todo pensado, nada queda al azar, y eso es un mérito compartido entre desarrollador, estudio de arquitectos y quienes comercializamos. Todos aportamos lo que sabemos; y en nuestro caso, sabemos lo que el público quiere”, destacó Crisci Blanco.



“Con la pandemia la gente empezó a pensar más en la comodidad de su casa y en el contacto con la naturaleza -indicó Guerra-. Existe la posibilidad cierta de pasar más tiempo en el hogar, pues se puede trabajar desde allí. Todo eso lo tomamos en cuenta en el momento de diseñar. Hay que recordar que el apartamento más chico tiene 190 m2 así que se ofrece amplitud en la residencia con un entorno natural”.



Lss directores de Crisci Blanco Propiedades junto al personal de la empresa.