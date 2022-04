Tren traerá cargas de la frontera al puerto de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola afirmó que la puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central, prevista para 2023, permitirá traer 2.300 toneladas de celulosa anuales de la planta de UPM en Durazno, pero también la posibilidad de transportar otro tipo de cargas hacia el Puerto de Montevideo. “Existe la intención del gobierno de terminar la Línea Litoral de AFE para llegar a Salto Grande y conectar con el ferrocarril argentino posibilitando la llegada de cargas de la región al puerto capitalino”, explicó Olaizola a El País.

La inversión en la concreción de la línea Litoral de AFE (Montevideo-Salto Grande) todavía no fue determinada. Pero podría rondar entre US$ 80 millones y US$ 100 millones. Esa infraestructura ferroviaria está dentro de los objetivos del Ministerio de Transporte. “En esa línea hay una obra inconclusa. Haría que dar unos pasos formales antes de poder llevar adelante la nueva etapa. Pero nos parece muy importante para el puerto de Montevideo habilitar el ingreso de mercaderías (por esa vía. Todos sabemos lo que implica tener la opción del ferrocarril para que determinado tipo de cargas llegue a nuestra terminal portuaria”, sostuvo Olaizola.

Puerto seco

La construcción de la Línea Ferrocarril Central permitirá, además, conectar el puerto capitalino con Rivera a través de la Línea Focem 1.



Olaizola dijo que la Administración Nacional de Puertos (ANP) trabaja en la creación de un puerto seco en Rivera que permitirá cargas regionales en la frontera con Brasil. “La apuesta del gobierno pasa por poder transportar mercaderías por tren al puerto”, insistió el jerarca del MTOP.



El puerto seco, un recinto que la ANP creará en Rivera, recepcionará cargas de camiones brasileños, las que serán embarcadas en vagones y trasladadas hacia el puerto. “Sería como acercar la terminal portuaria de Montevideo a 500 kilómetros. Esa mercadería brasileña, cuando llega al puerto seco, tendrá un estatus similar como si hubiera ingresado al puerto de Montevideo”, expresó Olaizola.

El 23 de marzo pasado, el presidente y el vicepresidente de la ANP, Juan Curbelo y Daniel Loureiro, respectivamente, presentaron al intendente riverense, Richard Sander, el Proyecto Terminal Multimodal Puerto Seco Rivera.



“El puerto seco tiene hoy un espacio territorial, un decreto reglamentario que lo denomina como recinto portuario aduanero y por lo tanto es una realidad”, concluyó Curbelo.



Por primera vez ALUR exportó biodiesel

ALUR colocó 4.000 toneladas de biodiésel de aceite de canola con destino a Países Bajos. “Esta operación abre el camino a la sustentabilidad de Planta Capurro”, dijo a El País el vicepresidente de Ancap, Diego Durand. Luego de un proceso licitatorio y posteriores negociaciones comerciales para obtener de todos los oferentes un mejor precio que los recibidos en el mismo, ALUR aceptó la mejor oferta, hecha por Trafigura PTE, para la compra de 4.000 toneladas de biodiesel producido a partir de aceite de canola. La condición de venta es prepago. Es decir, ALUR recibió el pago antes de que la carga partiera del Puerto de Montevideo.



“El volumen negociado representa lo producido por ALUR en enero del 2022 y su salida libera la capacidad de almacenamiento necesaria para seguir procesando el stock de canola disponible, y realizar nuevas operaciones de exportación mediante los mismos procesos”, agregó Durand.



Para transportar la carga desde la planta Capurro al puerto de Montevideo, ALUR debió utilizar 20 camiones, lo que insumió alrededor de 200 viajes.



El biodiésel fue cargado en el buque petrolero químico Sagami, operado por la Agencia MHSA. La embarcación fue botada en 2008. Tiene 170 metros de eslora (largo), 26,6 metros de manga (ancho) y un calado (profundidad del casco) de 10,2 metros. Posee bandera panameña.

El viernes comenzó a operar una línea que unirá Carmelo con Tigre El viernes 1 se inició una nueva ruta fluvial que se incorpora al movimiento turístico entre Uruguay y Argentina. Buquebus hizo pie en Carmelo y en Delta de Tigre concretando un acuerdo con la empresa Líneas Delta Argentino.



Según dijeron fuentes de la empresa, la idea es apostar al turismo de cercanía con paseos en lancha por el Delta y por el otro, potenciar la llegada de viajeros uruguayos e internacionales, ya que el trayecto que unirá Carmelo con Tigre -que hasta 2019 era operado por Cacciola- también ofrece conexiones terrestres con Montevideo. Ahora, con esta nueva ruta, según afirmaron las fuentes, la intención es fomentar el intercambio turístico entre ambas costas.