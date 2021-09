¿Cuál es la tendencia de los precios de alquiler y qué barrios son más caros y más baratos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto, ¿qué pasó con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a julio y frente a 11 meses atrás? ¿Qué tendencia exhibe el mercado de alquileres? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos?

Estos y otros datos surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de El País y de Inmuebles del Gallito Luis (se publican mes a mes) que releva información de los principales portales inmobiliarios.

El Índice Global de Inmuebles Data (que releva los avisos publicados en los portales inmobiliarios más importantes), volvió a mostrar una caída en la oferta de propiedades en agosto (ya había bajado en julio), de 3,25% frente a julio. Esta caída se explica principalmente por un descenso en el mes superior al 8% en la oferta de casas para compraventa o alquiler.



Respecto a septiembre, en agosto había 0,35% más propiedades en el mercado inmobiliario.



El crecimiento en la oferta desde septiembre a la fecha se explica exclusivamente por la oferta de apartamentos (que aumenta 2,52%), ya que la de casas cae 10,57%.



Un indicador clave para saber qué pasará con la oferta de viviendas nuevas (ya sea para comprar o alquilar) es la cantidad de permisos de construcción y la superficie aprobadas por la Intendencia de Montevideo.

En el primer semestre del año se aprobaron 115 permisos de construcción (3,36% menos que en el segundo semestre de 2020) con una superficie de 106.882 metros cuadrados (7,77% menos que en el semestre previo).



De todas maneras, en junio de 2021 se dio la mayor cantidad de permisos (44) y la mayor superficie (72.134 metros cuadrados) de, al menos, los últimos 13 meses.

Precio de venta de inmuebles en Montevideo.

El valor de venta de viviendas solicitado sigue con su leve tendencia a la baja. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores de la oferta en dólares de propiedades caen 1,8% en agosto respecto a julio. Al comparar agosto frente a septiembre, hay una caída de precios de 5,42%.

El índice para apartamentos refleja una baja en los precios ofertados en agosto respecto a julio de 0,63% y una caída de 2,54% respecto a septiembre. En cambio, el índice de precios de casas para la venta muestra una reducción mayor: cae 3,6% respecto a julio y 10,9%.



El precio promedio por metro cuadrado (m2) de inmuebles ofertados en Montevideo era de US$ 2.473 en agosto frente a US$ 2.472 en julio y US$ 2.490 en septiembre.

Los valores varían si se trata de un apartamento (US$ 2.629 el m2) o de una casa (US$ 1.685 el m2).



El valor teórico promedio de un apartamento de 64 m2 era de US$ 168.256 en agosto. Esa superficie fue la promedio de compra-ventas informada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2020 (último disponible) y ha variado poco en los últimos años (también fue 64 m2 en 2019).



En tanto, el valor teórico promedio de una casa de 176 m2 era de US$ 296.560 (también la superficie se tomó de las compra-ventas del INE).



Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en la zona del Club de Golf (US$ 3.777 el m2), seguido del Puerto Buceo (US$ 3.740 el m2) y Villa Biarritz (US$ 3.370 el m2), estos barrios vienen liderando hace varios meses, intercalándose el orden los dos primeros. En agosto, Golf y Puerto Buceo vieron subas en el precio del m2, mientras en Villa Biarritz se dio una baja.



Los barrios con ofertas a menor precio para apartamentos son: Punta Rieles (US$ 615 el m2), Las Acacias (US$ 838 el m2) y Piedras Blancas (US$ 840 el m2).

En cuanto a casas, los barrios con ofertas a un precio promedio más alto para el m2 son: Parque Miramar (US$ 2.616), Golf (US$ 2.609) y Puerto Buceo (US$ 2.528). Del lado opuesto están: la zona de Camino Maldonado (US$ 476 el m2), Casabó (US$ 518) y Santiago Vázquez (US$ 713).

Precio de alquiler de vivienda en Montevideo.

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo bajó en agosto, luego de subir levemente en julio, caer en junio, subir en mayo y de haber bajado en abril. Previamente, habían aumentado en marzo y febrero, y antes acumulaban cuatro meses seguidos de caída.



La caída de los precios de alquileres en agosto fue de 2,43% frente a julio. Respecto a septiembre el precio de los alquileres lleva una baja de 15,32%.



El índice para apartamentos bajó 1,79% en agosto frente a julio y acumula una caída de 10,33% frente a septiembre. El índice de precios de alquiler para casas se redujo 1,59% en agosto frente a julio y disminuye 18,96% respecto a septiembre.



El precio promedio de inmuebles en alquiler en Montevideo era de $ 32.834 en agosto, frente a $ 33.651 en julio y $ 38.774 en septiembre.



Esos valores varían si se trata de un apartamento ($ 29.035) o de una casa ($ 71.121). Si la vivienda es a estrenar el precio promedio en agosto de un apartamento era de $ 31.941 y el de una casa era de $ 62.136.

Para alquileres de apartamentos, los barrios con mayor valor son Carrasco ($ 101.326 promedio por mes), Parque Miramar ($ 98.684), Punta Gorda ($ 96.610), Puerto Buceo ($ 90.909) y Golf ($ 77.961). Completan los 10 más caros, Punta Carretas ($ 46.714), Carrasco Norte ($ 42.067), Villa Biarritz ($ 41.708), Barra de Carrasco ($ 40.003) y Pocitos Nuevo ($ 36.323). En ese top 10, solo subieron los precios respecto a julio en Carrasco y Parque Miramar, en el resto bajaron.

En tanto, los barrios más económicos para alquilar son: Punta Rieles ($ 10.187 promedio por mes), Jardines del Hipódromo ($ 10.232), Paso de la Arena ($ 10.885), Nuevo París ($ 11.015), Manga ($ 11.058), Piedras Blancas ($ 11.576), Maroñas ($ 11.626), Lezica ($ 12.142), Cerro ($ 12.360) y Las Acacias ($ 12.640).

En alquileres de casas, los barrios más caros son: Carrasco ($ 165.951 por mes), Punta Gorda ($ 156.189) y Punta Carretas ($ 117.786). En cambio, los más baratos son: Manga ($ 12.690 por mes), La Teja ($ 13.593) y Paso de la Arena ($ 13.836).



¿Cuáles eran los barrios donde había más apartamentos y casas ofrecidos para alquilar en julio? En apartamentos eran: Pocitos (3.268 ofertas), Centro (3.088), Cordón (2.664), Punta Carretas (1.336) y La Blanqueada (1.320).

En casas la mayor cantidad de ofrecimientos para alquilar estaba en Carrasco (397 ofertas), seguido de Pocitos (168) y Cordón (80).