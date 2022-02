Tras la suba del lunes, volvió a bajar el dólar en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar cayó en la jornada de ayer, luego de que el lunes subiera cortando una racha de 10 caídas consecutivas.

Según los especialistas económicos, la caída del dólar en Uruguay ha estado en línea con lo que ha ocurrido en las principales economías de América Latina, cuyas monedas se apreciaron en promedio en similar magnitud a Uruguay.



La tendencia persistente a la baja -impulsada principalmente por el aumento global en el precio de las materias primas- prendió luces amarillas en parte del sector empresarial uruguayo que mira con atención el desempeño del billete verde.



En la jornada de ayer, la divisa norteamericana bajó levemente un 0,04% y cerró en un valor promedio de $ 43,074. Ayer la moneda americana osciló entre los $ 43,04 y $ 43,12 para cerrar finalmente en $ 43,07. El valor de cierre implicó una caída de 0,07% respecto al anterior. En el mes el dólar cae 2,45% y en el año 3,63%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 73 operaciones por un monto equivalente de U$S 30,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), las cotizaciones bajaron 5 centésimos y cerraron $ 41,85 la compra y $ 44,25 la venta. Estos valores son mínimos en cuatro meses y medio, dado que el 5 de octubre de 2021 cotizaban en $41,85 y $ 44,25 compra y venta, respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar bajó 0,43% y cerró en 5,1881 reales. En el mes el dólar en Brasil acumula una caída del 3,16% y en lo que va del año de 7,03%.



En tanto, en Argentina el dólar oficial subió 0,10% y cerró en 106,47 pesos argentinos. En febrero sube 1,38% y en lo que va de 2022 aumenta un 3,65%.

Riesgo y licitación.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, bajó seis unidades (-5%) y cerró en 113 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos americanos). En el mes el riesgo país cae cuatro unidades (-3,4%) mientras que en el año sube ocho puntos básicos (7,6%).



El Gobierno Central amplió su nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en agosto de 2034.



El total licitado fue por 300 millones de UI (U$S 36 millones), monto que fue más que duplicado por la demanda, se propusieron 796 millones de UI (U$S 96 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de 549 millones de UI (U$S 66 millones) con un rendimiento de 2,4%.