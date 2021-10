Estos son los equipos más valiosos de la NBA, según ranking de Forbes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por primera vez, hay tres franquicias de la NBA con un valor de más de US$ 5.000 millones, según un ranking que publicó Forbes este lunes. En el primer lugar se posicionaron los New York Knicks con una valoración de US$ 5.800 millones, que tuvo un crecimiento de 16% en el último año.

Le siguieron los Golden State Warriors con un valor de US$ 5.600 millones y una suba de 19%, y Los Angeles Lakers con un valor de US$ 5.500 millones y un aumento de 20%.



En el cuarto lugar quedaron los Chicago Bulls con un valor de US$ 3.650 millones y un incremento de 11%; en el quinto los Boston Celtics con US$ 3.550 millones y una suba de 11%; y en el sexto Los Angeles Clippers con US$ 3.300 millones y un aumento de 20%.



La revista indicó que, pese a la pandemia de COVID-19, el valor promedio de una franquicia de la NBA tuvo un incremento de un 13%, a US$ 2.480 millones, desde la última valoración de Forbes en febrero.