Sin sorpresas: el Banco Central dejó sin cambios el “precio del dinero” en Uruguay y se reavivó la discusión entre economistas

El Banco Central (BCU), tras la primera reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) del año, resolvió mantener sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM), tal y como lo había dejado entrever días atrás el presidente de ese organismo, Diego Labat.

De esta forma, la decisión del directorio del Central “continúa el sesgo contractivo de la política monetaria y anuncia que la TPM continúa en 11,50%”, indicó el organismo en un comunicado. Con esto, la tasa de interés de referencia (el “precio del dinero”, en este caso el peso uruguayo) comenzó el año al igual que al cierre de 2022.

El BCU ha venido endureciendo su política monetaria desde agosto de 2021 hasta el pasado 30 de diciembre de 2022 y la tasa de interés de referencia pasó de 4,5% a 11,5%.

En su comunicado, el BCU señaló que “se continúa observando un descenso de la inflación desde el pico de septiembre de 2022 (que había sido de 9,95%). El registro de enero ubicó a la inflación anual en 8,05%. Asimismo, se destaca que las expectativas de inflación han comenzado un proceso de convergencia. En tal sentido, el promedio de los indicadores de expectativas de inflación de los agentes para el horizonte de política monetaria se produce por segundo mes consecutivo, lo que no se observaba desde mediados de 2021”.

Para tomar esta decisión, el BCU indicó que tuvo en cuenta que el “escenario mundial muestra un panorama más auspicioso que unos meses atrás, debido al mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos, y a un cierre anual mejor que lo esperado para la zona Euro así como perspectivas de una recesión menos intensa para el corriente año”.

Además, señaló que “China, tras el abandono de las fuertes restricciones a la movilidad a fines de 2022, impulsa favorablemente el crecimiento y las expectativas globales”, agrega.

En tanto, con respecto a Uruguay destacó que la sequía ha comenzado a tener impacto sobre la actividad agropecuaria y sobre los precios de alimentos. En esta línea, estimó que “el efecto sobre el nivel general de precios sería de carácter transitorio”.

La TPM ha sido un tema que ha generado polémica y ha sido motivo de discusión entre los economistas, desde el comienzo de sus ajustes y esta vez no fue diferente. Los economistas Aldo Lema y Javier de Haedo opinaron en sus cuentas de Twitter sobre la continuidad de la tasa en 11,5%.

El economista De Haedo, quien había señalado días atrás que la tasa “debería empezar a bajar” entre “cuarto y medio punto”, cuestionó ayer que “cuando la TPM subía, las tasas de las Letras de Regulación Monetaria (LRM) anticipaban sus movimientos, pero ahora bajaron las tasas de las LRM y el BCU no bajó la TPM. ¿Una nueva asimetría en su comportamiento?”, cuestionó.

En tanto, Lema sostuvo que las “tasas de interés nominales cortas más altas que las largas se observan actualmente en muchos países, desde Estados Unidos, en los desarrollados hasta Chile, en la región. Uruguay no parece una excepción y posiblemente la curva se invierta más”.

De ocurrir esto, de Haedo afirmó que le “van a llenar la canasta” al BCU “con LRM muy cortas, acortando la duración del stock”.

A esto, Lema le respondió: “viendo los movimientos de mercado, acá y en el mundo, el apetito ha estado más en lo largo, que en lo corto. En el caso del BCU, como otros bancos centrales, que no han intervenido cambiariamente, la necesidad de emitir bonos cortos ha disminuido”.