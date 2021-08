El récord que batió la empresa uruguaya en Wall Street

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La fintech uruguaya dLocal batió su propio récord de capitalización bursátil ayer en la bolsa de Nueva York luego que su acción trepara en el mercado del Nasdaq.

¿Qué pasó? La firma tuvo su primera presentación de resultados trimestrales desde que el 3 de junio comenzó a cotizar en Wall Street y estos mostraron un gran crecimiento de su negocio de pagos. Los ingresos en el segundo trimestre aumentaron 186% respecto al mismo período de 2020 y totalizaron US$ 59 millones. Las ganancias antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones (conocido como Ebitda por sus siglas en inglés) alcanzaron a US$ 25,9 millones, cuatro veces más que en igual lapso de 2020.

Esos números -mejores de lo esperado por el mercado- impulsaron la acción de dLocal ayer y alcanzó un máximo de US$ 68,78 en la jornada (hasta ahora su récord era de US$ 57). Luego bajó un poco y cerró a US$ 62,43 (un nuevo récord de cierre, ya que el anterior era de US$ 52,99), un incremento de 26,68% respecto al día anterior.



Con ese precio de cierre de la acción, dLocal alcanzó una valorización bursátil de US$ 18.287 millones, la mayor para una empresa uruguaya.



Desde que comenzó a cotizar a US$ 21 el pasado 3 de junio, su acción aumentó 197,3% hasta ayer.



¿Por qué los números de ingresos (US$ 59 millones en un trimestre, por ejemplo) no lucen tan espectaculares como un valor bursátil de US$ 18.287 millones? Es que más allá de lo que ya factura, dLocal tiene potencial de crecimiento per sé y además está en un sector en franca expansión como es el de los medios de pago electrónicos.



La empresa ya permite a más de 330 multinacionales y comercios globales procesar más de 600 métodos de pagos en 29 países emergentes. Tiene a clientes como Amazon, Zara, Uber, Didi, Google, Microsoft y Tripadvisor, entre otros. La empresa prevé seguir ampliando mercados y de hecho, su salida a bolsa tuvo que ver con ello.