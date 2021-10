La propuesta del "Mercosur financiero" que pone presión a Argentina

Tesorero de la Cesfur "Se creó para hacer ver la dificultad que tenemos con los bancos. No nos quieren, no nos abren cuentas, nos cierran cuentas, no nos dejan operar. Si bien somos empresas reguladas y autorizadas. Es lo que se llama en la jerga ‘de-risking’. No solamente a nosotros, los mismos problemas lo tienen financieras no bancarias. Porque supuestamente hay un riesgo de lavado de dinero a través de este tipo de empresas".