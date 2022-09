La polémica por la evolución de los datos de pobreza y lo que realmente dicen los datos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La divulgación de los datos de pobreza e indigencia del primer semestre ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) volvió a generar polémica entre analistas y políticos.

El INE informó ayer que la estimación de la pobreza por el método del ingreso en el primer semestre, era que 10,7% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza y 0,4% por debajo de la línea de indigencia.



Eso implica que había 380.376 pobres y 14.220 indigentes en el primer semestre de este año.



El costo de una canasta básica total (que determina si se es pobre o no) estaba en junio en Montevideo en $ 18.211, en el interior urbano en $ 11.861 y en el interior rural en $ 8.063.

Al comparar con el segundo semestre de 2021 la pobreza se reduce 0,3 punto porcentual y al compararla con el primer semestre de 2021 sube 0,5 punto porcentual.



Algunos legisladores del Frente Amplio, como Oscar Andrade hicieron hincapié en el aumento de la pobreza. “Récord histórico de exportaciones con la dura contrapartida de la exclusión social”. El senador y exministro de Economía frenteamplista Mario Bergara dijo que “hay más compatriotas pobres en un país que crece. ¿Dónde está el derrame prometido?”.



Del otro lado, el director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos en el Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Manzi dijo que “conviene ser muy cautelosos con la interpretación de un dato puntual de pobreza. Es equivocado decir que hay un ‘aumento generalizado de la pobreza’” y señaló que frente al segundo semestre de 2021 y frente al total de 2021, “se reduce” la pobreza.



Entonces, ¿cuál es la realidad? Lo que sucede es que ambas estimaciones (la baja de 0,3 punto porcentual frente al segundo semestre de 2021 y la suba de 0,5 punto porcentual frente al primer semestre de 2021) están dentro del márgen de error de la medición del INE, que es de 1 punto porcentual.

El economista y profesor asistente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Matías Brum dijo en su cuenta de Twitter que “ambos cambios estan dentro del margen de error: antes de debatir problemas y virtudes de cada comparacion, no podemos decir que haya pasado algo. Es una no-noticia”.



El director del INE, Diego Aboal dijo que “las estadísticas basadas en encuestas tienen margen de error. Para interpretar a un cambio como significativo (en una dirección u otra) con cierta confianza, la variación tiene que superar el margen de error o, se debe observar varios valores consecutivos que muestren una tendencia”.



Lo que sí puede decirse es que el dato de pobreza del primer semestre de 10,7% de la población es superior al que había previo a la pandemia de covid-19, cuando el guarismo era de 8,8% en 2019 (todavía el INE no divulgaba datos semestrales).



¿Por qué la pobreza permanece estable y en un nivel por encima al de antes de la pandemia? Puede haber muchas lecturas al respecto. Una es que la forma de medición es si los ingresos de las personas alcanzar para comprar una canasta básica total. Si no alcanza, son pobres y si alcanza o es superior están por encima de la línea de pobreza.



En este año, en el mundo (y Uruguay no fue la excepción) se dio una aceleración de la inflación debido a la guerra entre Rusia y Ucrania principalmente. Eso, sumado a que el poder de compra de los salarios cae, lleva a que no pueda reducirse la pobreza.

El gerente del Departamento de Consultoría de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski dijo que “en la primera mitad de 2022 hubo 30.000 ocupados más que en 2019, pero el desempeño es heterogéneo. Hay 21.000 empleos menos en servicio doméstico y 10.000 menos en alojamiento y entretenimiento, ambos con ingresos por debajo de la media y niveles más elevados de informalidad y subempleo”.



“Si bien es razonable pensar que el impacto en alojamiento/entretenimiento es transitorio (aunque demorará la recuperación dada la situación de Argentina), la caída del empleo en el servicio doméstico parece ser estructural (trabajo a distancia requiere menos cuidados)”, agregó.

Pobreza infantil

El grupo de la población más afectado por la pobreza es el de los niños. Los datos del INE para el primer semestre de este año muestran que 22,5% de los niños menores de seis años son pobres, al igual 18,5% de los niños entre seis y 12 años, que el 17,1% de los adolescentes entre 13 y 17 años.



Del otro lado, la pobreza entre los mayores de 65 años alcanza a apenas el 2%.



¿Qué pasó con los datos de pobreza infantil? En el caso de los menores de seis años, el 22,5% está 1,5 puntos porcentuales por encima del dato del segundo semestre de 2021 (dentro del margen de error para este grupo etáreo que es de 2,7 puntos) y 6,4 puntos por encima del primer semestre de 2021.



Cichevski afirmó que la pobreza en menores de seis años está “muy por encima de 2019 (fue 16,4%) y 2021”.

En los niños entre seis y 12 años hay estabilidad (18,5% versus 20,3% del segundo semestre de 2021 y 18,5% del primer semestre de 2021, con un margen de error de 2,3 puntos) y en los adolescentes entre 13 y 17 años también (17,1% versus 18,9% del segundo semestre de 2021 y 18,6 del primer semestre de 2021, con un margen de error de 2,5 puntos).