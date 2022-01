¿Qué pasa si estoy de licencia y me diagnostican covid positivo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al mismo tiempo que miles de uruguayos disfrutan de su esperada licencia de verano, se registra un fuerte crecimiento de los contagios de covid-19, por lo que se multiplican los casos de veraneantes que contraen el virus en medio de su descanso anual. Y la pregunta se plantea: ¿Qué pasa si un trabajador dependiente se contagia durante el goce de su licencia?

El abogado especializado en relaciones laborales Nelson Larrañaga explicó a El País que la licencia anual se suspende mientras rija la certificación por enfermedad. Más adelante, el trabajador podrá hacer uso de los días que no gozó mientras transitaba el virus.



Un punto importante para que esto se cumpla fue explicado por la abogada y socia del estudio Castellán Mariana Casella, quien dijo que para que el trabajador reciba el subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social (BPS) y que luego se puedan hacer los cambios en la licencia se debe notificar al prestador de salud (ASSE o mutualista) de que el test de covid dio positivo.



Por otra parte, los profesionales señalaron que los trabajadores que tienen una certificación médica por haberse infectado con covid —así como sucede con cualquier otra enfermedad— no están obligados a realizar sus tareas laborales.



"Cuando ingreso al sistema de certificación, el BPS me paga un subsidio en compensación de que dejo de cobrar el sueldo y se suspende el contrato de trabajo. Entonces, no corresponde que realice la tarea", comentó Casella.



Por su parte, Larrañaga indicó que "es incompatible el estar certificado por enfermedad y trabajar".

Por su parte, el inspector general del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Tomás Teijeiro, explicó a El País que, una vez que la cartera toma conocimiento de que un empleador quiere hacer realizar sus tareas a un trabajador que cuenta con una certificación médica, se inicia un proceso administrativo.



El MTSS, según indicó, puede tomar conocimiento de una situación así a través de las inspecciones de oficio o por una denuncia, que se puede realizar en forma anónima o nominada.



Al mismo tiempo, informó que las inspecciones que realiza la cartera no han cesado y que, además, hubo un incremento en las empresas vinculadas al sector turístico. En ese sentido, Teijeiro llamó a que empleados y empleadores cumplan con los protocolos y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública por la pandemia.