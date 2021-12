Las oportunidades de invertir ahorros en el sector energético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Producto de la pandemia uno de los sectores más afectados en el 2020 fue todo el sector energético, el petrolero en particular. La cancelación de vuelos, la caída del consumo y del comercio internacional afectaron fuertemente la ecuación de oferta y demanda mundial, dejando un excedente de oferta de 2 millones de barriles diarios. Esto provocó una caída de precios desde los US$ 61 hasta los US$ 40 por barril. En el piso de la pandemia el precio llegó a un mínimo de US$ 11,26. Las compañías han tomado bastantes medidas para proteger sus balances, desde reducción de inversiones de capital, disminución de los programas de recompra de acciones hasta la suspensión del pago de dividendos.

La salida progresiva de la pandemia y la restauración del tráfico comercial y turístico mundial rebalancearon la ecuación de oferta/demanda. Hubo una fuerte recuperación de los precios del petróleo desde mínimos de US$ 12 a los US$ 75 actuales, con proyecciones de alzas hasta los US$ 90.



La gran recuperación de los índices accionarios estuvo mayormente concentrada en las empresas de comunicaciones y tecnología, rezagando bastante a las empresas petroleras que comenzaron a reaccionar a partir de la solidez de sus balances, que muestran una extraordinaria generación de cash que les permite retomar sus programas de dividendos y recompra de acciones. Desde el punto de vista de valuación relativa, el sector energético presenta un fuerte retraso (medido a través del múltiplo de Price Earnings) con el S&P 500.



El petróleo va seguir siendo la energía con mayor market share durante varios años. Las energías renovables de fuerte crecimiento, todavía no adquieren el nivel de escala y desarrollo necesario para lograr el reemplazo.

Entre las empresas líderes del sector, está Exxon Mobil Corporation, compañía estadounidense con más de 150 años de historia. Es la petrolera más grande del mundo con cotización pública. Se dedica a la exploración y producción de gas y petróleo en EE.UU. y otros países. Mantuvo dividendos durante toda la pandemia y superó las expectativas de ganancias de los últimos cuatro trimestres. Con el petróleo en alza, se espera que siga sorprendiendo en los próximos balances.



Chevron Corporation, a través de sus subsidiarias, participa en operaciones integradas de energía, productos químicos y petróleo en todo el mundo. Actualmente destina US$ 10.600 millones al pago de dividendos (dividend yield =5,1%), esto significa que con los precios actuales tendría un exceso de caja de US$ 9.000 millones.

Royal Dutch Shell plc, compañía de energía y petroquímica con presencia global. El dividend yield actual es de 4.7%, y el objetivo es que crezca al 4% anual. El management fue uno de los primeros en tomar recaudos ante la pandemia el año pasado, desde que recortaron el dividendo el año pasado, la compañía ya lo incrementó tres veces.



BP plc, opera a nivel global en los segmentos de gas, energía de bajo carbono y producción de petróleo. Está en un proceso de transición para convertirse en una compañía de energía integrada con el objetivo claro de bajar su huella de carbono. El dividend yield (5%) y el programa de recompra (5%) pueden asegurar un retorno al accionista de 10%.