Los halagos y sugerencias que hicieron expertos finlandeses al gobierno uruguayo

Uno de los principales objetivos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), es avanzar en la construcción masiva de viviendas en madera para solucionar la emergencia habitacional, porque afirman que, además de ser más amigable -que la construcción tradicional- con el medio ambiente, permite un abaratamiento del metro cuadrado, reducción de tiempos y un mayor aprovechamiento de la industria forestal nacional.

Con este objetivo en mente, días atrás el MVOT recibió a una delegación finlandesa -uno de los países líderes en la industria maderera- de expertos en este tipo de construcción, quienes dieron consejos para que el país pueda avanzar.



Matti Mikkola, director de la Federación de industrias de madera en Finlandia y exintegrante de Stora Enso, la empresa sueco-finlandesa de papel y celulosa -propietaria en Uruguay del 50% de Montes del Plata-, señaló que en el mundo y también en Uruguay “debe haber un cambio de mentalidad” en cuanto a promover más la construcción de viviendas en madera por sus “múltiples beneficios”.



Entre ellos identificó: menor emisión de carbono en comparación con la construcción tradicional, mayor productividad y calidad, mayor aprovechamiento de la fuerza laboral sin explotar en áreas del interior del país y apoyo a economías locales, así como un tipo de vida más saludable.

De acuerdo con Mikkola, tanto Finlandia como Uruguay comparten el “miedo” acerca de los beneficios de la construcción de edificios de madera de grandes alturas. Puso como ejemplo el caso finlandés en cuanto a que mientras que un 40% del mercado corresponde a edificios de madera de baja altura, ese guarismo baja a “solo el 3% de la cuota de mercado cuando se trata de edificios de gran altura”.



A modo comparativo, el experto finlandés subrayó que el “mayor problema” que tiene Uruguay en la promoción de la construcción en madera es que no tiene un código nacional de construcción para el diseño y edificación de madera. “Necesitan tener un código nacional y no uno diferente por cada uno de los 19 departamentos porque en ese caso, se enfrentarán a los mismos problemas que tenemos en Finlandia. Vayan por una (regulación y parámetros) a nivel nacional”, sugirió.



En este sentido, Mikkola dijo que la construcción en madera “es bastante fácil”, por lo que recomendó al gobierno “no hacer muy difícil” ese código y tampoco “sobrepensar mucho” lo que tiene que ver con el diseño, si no “dejar que la industria” de la construcción se encargue de eso. “Establezcan los parámetros básicos (de construcción) y el código, luego dejen que la industria se desarrolle. Si lo sobrediseñan, nadie va a hacer una oferta porque son (proyectos) demasiado difíciles de realizar”, explicó.

Por otra parte, el especialista finlandés halagó el plan de viviendas sustentables en madera que lleva adelante Mevir. “Es muy bueno lo que hacen en vivienda social, me impresionó, síganlo haciendo porque es brillante”, afirmó. No obstante, recomendó al gobierno que “también podría promocionar” la construcción en madera en el país, a través de la edificación de infraestructuras educativas.



“Eso les daría un amplio alcance para que todos vean lo que la madera puede hacer. Los edificios educativos en madera son una buena manera de demostrar lo que se puede hacer y de impulsar ese cambio de mentalidad”, concluyó.



Por su parte, la embajadora de Finlandia en el país, Nicola Lindertz, afirmó que “Uruguay es un excelente socio” porque “tienen mucho en común, principalmente en la industria forestal”.