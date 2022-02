El gobierno logra despejar buena parte de deuda local de corto plazo con operación y obtiene fondos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) lanzaron desde ayer una operación conjunta de manejo de deuda en el mercado local. La misma consiste en la ampliación de dos Notas del Tesoro ya emtidas en Unidades Indexadas (UI) a la inflación y dos Notas del Tesoro ya emitidas en Unidades Previsionales (ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) y la posibilidad de adquirirlas con pesos, dólares o canjearlas por una serie de títulos de corto plazo.

En total, el gobierno prevé licitar deuda por el equivalente a US$ 508,4 millones.



Como forma de pago, el gobierno comunicó que acepta Letras de Regulación Monetaria (LRM) del BCU en pesos, con vencimiento entre el 11 de febrero y el 23 de diciembre de este año y Notas del Tesoro en UI con vencimiento el 27 de septiembre de este año, el 13 de mayo de 2023 y el 9 de junio de 2024.



Ayer fue el primer día de esta operativa en la que el gobierno reabrió la Nota del Tesoro en UI con vencimiento en enero 2027. El monto licitado fue de 1.300 millones de UI (US$ 151 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda: se propusieron 5.497 millones de UI (US$ 642 millones). Ante ello, el gobierno optó por emitir el doble de lo licitado (tiene la potestad de hacerlo) y colocó 2.600 millones de UI (US$ 303 millones) con un rendimiento de 0,67%.



El MEF no informó cuánto de ello fue en canje por otros títulos.

“Considerando que en la operación doméstica que se está llevando adelante esta semana se ofrecen títulos por un monto total de $ 22.400 millones (algo más de US$ 500 millones), solo con esta emisión ya se cubrió el 60% del monto objetivo cuanto aún restan tres licitaciones”, indicó la firma especializada en finanzas personales Personal Sherpa.



Destacó el “bajísimo costo de financiamiento que se está asegurando el MEF” con este título a cinco años.



La operación continuará hoy con la reapertura de la Nota del Tesoro en UI con vencimiento en agosto de 2034. El gobierno prevé licitar 1.100 millones de UI (US$ 129,2 millones).



Luego, el jueves será el turno de la reapertura de la Nota del Tesoro en UP con vencimiento en enero de 2037. De este título el gobierno prevé licitar 3.500 millones de UP (US$ 102,4 millones).



Finalmente, el viernes el gobierno va a reabrir la Nota del Tesoro en UP con vencimiento en septiembre de 2047 y prevé licitar 4.300 millones de UP (US$ 125,8 millones).



En los tres casos, los inversores pueden comprar los títulos con pesos, dólares o con los mencionados títulos (LRM y Notas del Tesoro en UI) que tengan en su poder.

Objetivos.

Con esta operación de manejo de pasivos, el MEF pretende lograr varios objetivos. Por un lado darle buena liquidez a los bonos que reabre (con eso logra que se conviertan en referencia en la curva de tasas y que se pueda desarrollar más el mercado secundario, donde se compran y venden los títulos ya emitidos).



Por otro lado, busca despejar vencimientos de corto plazo, al aceptar como forma de pago el canje con otros títulos que vencen este año y los próximos dos años. En cambio, los títulos que reabre vencen en cinco, 12, 15 y 25 años.



Además, el gobierno aprovecha el momento para financiarse a tasas de interés bajas.

La importancia.

Con esta operativa además, el gobierno ratifica la importancia del mercado local como fuente de financiamiento.



El año pasado fue récord en monto de emisiones en el mercado local a través de Notas del Tesoro en pesos nominales, UI y UP.



En el primer semestre de 2021 las colocaciones de estos títulos de deuda en moneda local en el mercado doméstico totalizaron US$ 929 millones equivalentes. En el segundo semestre, las emisiones fueron por US$ 1.020 millones equivalentes, para un total en el año de US$ 1.949 millones en el mercado local. Esto es un máximo desde que en 2012 se implementó un calendario semestral en dicho mercado.



El año pasado, US$ 3 de cada US$ 4 que colocó de deuda en los mercados local y global estuvieran denominados en moneda nacional, en un año donde las emisiones de deuda en los mercados superaron los US$ 4.000 millones y además fue un año récord de emisiones a nivel del mercado local.



En 2017 el gobierno se había financiado enteramente en moneda nacional en los mercados local y global, ya que ese año las emisiones internacionales fueron de dos bonos en pesos nominales a cinco y 10 años. De todas maneras, en ese año, la emisión de deuda total fue algo menor: US$ 3.045 millones.

En 2021 el gobierno totalizó emisiones de deuda por US$ 4.131 millones en los mercados de capitales según datos divulgados por la firma de servicios financieros Personal Sherpa. Esas emisiones fueron en pesos nominales, Unidades Indexadas (UI, ajustan según la inflación), Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales), dólares y yenes.