La expectativa de los exportadores frente a la victoria de Lula y el rol de Brasil para Uruguay

Brasil es el segundo socio comercial de Uruguay y ha sido relevante históricamente. Para graficarlo, en 2021, el 16% de las exportaciones de bienes uruguayos fueron con destino a Brasil, solo por debajo de China (28%), de acuerdo al informe anual de Uruguay XXI. En diálogo con El País, Teresa Aishemberg, gerenta general de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), habló sobre la expectativa que se abre ante el retorno de Lula da Silva al poder tras ganarle a Jair Bolsonaro en las últimas horas.

Aishemberg señaló que la postura de la cámara frente a la situación de Brasil permanece sin cambios. "Cambiaban los gobiernos en Brasil y nosotros decíamos 'que le vaya bien a Brasil', no importaba quién lo esté gobernando, porque si le va bien a Brasil, nos va bien a nosotros", destacó esta mañana. Recordó que antes de China, Brasil fue el primer destino de las exportaciones nacionales durante años.



"Esperamos que continúen en esta búsqueda de nuevos mercados para mejorar la inserción internacional del Mercosur y de nuestros países, y que sirva para mejorar la calidad del empleo en el Mercosur", remarcó la ejecutiva sobre el vínculo "histórico" con Brasil.



Consultada sobre si la llegada de Lula al gobierno a partir de enero de 2023 puede ser más beneficiosa para Uruguay que lo que ha sido el gobierno de Bolsonaro, Aishemberg respondió: "No hacemos diferencia. Nos importa que le vaya bien a Brasil. Para nosotros es el comercio lo que nos sirve que sea fluido, no importa quién esté gobernando".



A fines de setiembre se ratificó el acuerdo bilateral con Brasil para el comercio de bienes sin arancel desde zonas francas de ambos países. "Hay que seguir trabajando para fortalecer el Mercosur y también los acuerdos internacionales fuera del Mercosur, el Mercosur con los demás territorios", enfatizó la directiva. Buscarán seguir trabajando con instituciones brasileñas para avanzar en ese sentido. "No cambia la relación que construimos durante tanto tiempo", enfatizó.



Para graficar el rol del país norteño en relación con Uruguay, el informe de Uruguay XXI de 2021 indicó que "Brasil fue el segundo destino de exportación, con una participación de 16% y US$ 1.884 millones, cifra que implica un incremento de 54% frente a 2020".



"Las ventas de energía eléctrica explicaron buena parte de la variación anual, pero también se registraron aumentos de las ventas de malta, vehículos, plásticos, trigo, autopartes y carne bovina", agregó Uruguay XXI.

Puntualmente, sobre la energía eléctrica, Brasil fue el principal comprador durante el año pasado. "Afectado por una sequía que generó un déficit en su producción, recurrió a la energía uruguaya concretando compras por US$ 489 millones en 2021", que representa el 82% de las ventas de energía eléctrica. Se estimaba que las ventas de energía "seguirían siendo elevadas en 2022".



En tanto, las ventas de productos lácteos hacia Brasil cayeron 14% en 2021. El país vecino "pasó a ubicarse como tercer destino de importancia, con 20% del total (las ventas hacia Brasil también se redujeron en comparación con 2020)", indicó Uruguay XXI.



A nivel de importaciones, el país norteño también representa un socio relevante. "Brasil fue el principal origen de las importaciones de Uruguay, con un monto de US$ 2.040 millones, que representó el 23% de las compras externas en 2021. Las importaciones crecieron 30% en términos interanuales. Los vehículos fueron el rubro con mayores montos(US$ 399 millones), seguido de alimentos (US$ 158 millones), y productos plásticos (US$ 122 millones)", puntualizó el último informe de Uruguay XXI.