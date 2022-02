Los elogios que recibió Uruguay y Lacalle Pou por parte de unos de los mayores grupos argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conglomerado empresarial argentino, Grupo Werthein, propietario de Vrio (la multinacional que opera a través de Directv, Directv Go y Sky en Latinoamérica, México y el Caribe) se reunió este martes en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou para intercambiar visiones empresariales, además anunció su “interés particular” por invertir en Uruguay y elogió la “libre competencia” que permite el país en términos de negocios.

Durante sus más de 90 años desde su fundación en 1928, el grupo se ha caracterizado por tener un perfil asociado principalmente al rubro agroindustrial y de alimentos, aunque también con inversiones en el sector financiero, seguros, energía, bodegas y bienes raíces.



Sin embargo, en noviembre del año pasado, el Grupo Werthein realizó un anuncio que lo puso en el radar de los principales actores de la industria del entretenimiento y las telecomunicaciones a nivel regional y global, al acordar con la multinacional AT&T la compra del 100% del capital de Vrio, la compañía poseedora de los servicios de entretenimiento digital de DirecTV y Sky, con operaciones en 11 países de América Latina.



Según cálculos de Bloomberg -relevados por el portal de negocios iProfesional- la adquisición de Vrio sería la mayor inversión de la familia Wernhein, tanto por su escala regional como por el monto inicial comprometido en la operación que estiman ronda los US$ 500 millones.

No es la primera vez que el grupo inversor argentino incursiona en el ámbito de las telecomunicaciones, la tecnología y los contenidos para televisión.



En 1990 cuando Telecom inició sus actividades en el país vecino, el conglomerado Werthein compró una parte de la compañía hasta el año 2017 cuando se desprendió de esa participación.



En diálogo con El País, el presidente del grupo inversor, Darío Werthein, señaló que la reunión con Lacalle Pou fue para intercambiar visiones empresariales y futuras inversiones principalmente de Directv, aunque no descartó la posibilidad de que el conglomerado pueda incursionar en otros rubros en Uruguay. Actualmente no tienen negocios operativos en el país aunque sí han concretado operaciones inmobiliarias en los últimos años.



“Fue una reunión muy amena e interesante, es un presidente maravilloso. Hablamos de Directv y de nuestro interés particular” por realizar inversiones en el país, indicó Werthein.

En concreto, la compañía Vrio anunció que invertirá en mejorar la tecnología de streaming y en la producción de contenidos locales. Además, el empresario afirmó que uno de los objetivos del conglomerado es poder llegar a los hogares uruguayos a través de internet satelital.



“Siendo argentinos igual nos sentimos uruguayos también”, indicó el empresario y explicó que el interés del grupo por el país radica en que “la economía uruguaya es una economía que está pujante, además porque es un país donde se permite la libre competencia y un país donde el consumidor puede elegir los servicios que quiere, un país con libertad de transacciones”, puntualizó.



Los halagos del inversor argentino alcanzaron también al primer mandatario, a quien calificó como “un presidente maravilloso y constructivo”.



De la reunión participaron además el vicepresidente de Vrio, Lucas Werthein; la CEO de la compañía, Mariana Goldvarg y su director de Estrategia Global y Asuntos Externos, Carlos Magariños.



Los empresarios de Directv y el presidente intercambiaron sobre la realidad actual del mercado, los nuevos jugadores que ingresaron al rubro y también sobre “las diferentes visiones de América Latina y del Mercosur”, las cuales según Werthein “son tan importantes para países como Uruguay, Brasil y Argentina”.



Lacalle Pou “siempre se mostró muy abierto a recibir inversiones, a recibir la capacidad de generar más trabajo para Uruguay y se mostró muy abierto a todo intercambio posible con otro países para el crecimiento de la sociedad uruguaya”, señaló Werthein.

En relación a otras posibles inversiones en el país por parte del grupo argentino, el líder del conglomerado no quiso adelantar ninguna puntual pero afirmó que están “atentos y mirando distintas oportunidades que se nos pueden dar” porque el grupo es “muy activo, no solo en el rubro agroindustrial y de alimentos sino también en el rubro de instituciones financieras, seguros y telecomunicaciones”, explicó.



Asimismo, desde Directv informaron que en 2022 la compañía ampliará el alcance del programa social llamado Escuela+ (que brinda recursos tecnológicos, contenidos y herramientas pedagógicas de formación docente), el cual sumará 50 establecimientos educativos rurales, los que se adicionan a las 616 escuelas en las que el programa ya funciona.