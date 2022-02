El dólar no encuentra “piso” en Uruguay y llegó al menor valor en cinco meses

El dólar interbancario cayó ayer por tercera jornada consecutiva, al bajar 0,52% y se negoció en promedio a $ 42,634. Esta cotización es la mínima desde el 23 de septiembre pasado cuando cotizaba en $ 42,596. En la víspera, la moneda estadounidense cotizó entre $ 42,50 y $ 42,83 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre retrocedió 0,77% respecto al lunes.

En lo que va del mes el dólar cae 3,44% y en el año baja 4,61%.



Pese a esto, Uruguay es de los países donde menos ha caído el billete verde según un análisis de la firma de finanzas Personal Sherpa.



En la jornada, través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 37 operaciones por un monto equivalente de US$ 17,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar cayó ayer 30 centésimos y cerró en $ 41,30 a la compra y $ 43,70 a la venta. Estos valores son mínimos desde el 31 de agosto de 2021, cuando cotizaba en $ 41,30 y $ 43,70 compra y venta respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,76% y cerró en 5,0611 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 5,53% y en lo que va de 2022 se desploma 9,31%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,14% y cerró en 107,19 pesos argentinos. En febrero sube 2,07% y en 2022 aumenta un 4,35%.

Emisión y riesgo

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajustan según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en septiembre de 2047. El monto licitado fue de 1.000 millones de UP (US$ 30 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda: 3.840 millones de UP (US$ 116 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de 1.910 millones de UP (US$ 57,3 millones) con un rendimiento de 1,74%.



En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió 5 unidades ayer y cerró en 131 puntos básicos. En lo que va del mes el riesgo país sube 14 unidades y en lo que va del año aumenta 26 puntos básicos.