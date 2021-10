Dólar blue alcanzó un nuevo máximo histórico: cotización y factores de la suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo histórico. A dos semanas de las elecciones legislativas, el tipo de cambio paralelo trepa dos pesos y se vende a 196 pesos argentinos. Se trata de la cotización nominal más alta de la que se tenga registro.

La semana pasada la moneda que se comercializa en el mercado informal comenzó a transitar un camino alcista que la llevó a tocar los 195 pesos argentinos el viernes (valor solo comparable con octubre de 2020). En el cierre de la semana, había sumado 8,5 pesos argentinos a su cotización.



Ayer, como consecuencia de una escalada abrupta, retrocedió un peso. Sin embargo, este martes el dólar blue volvió a tomar envión. Los motivos detrás de esta suba se atribuyen a varios factores. Entre ellos, la cobertura preelectoral toma más fuerza, el congelamiento de precios no fue bien recibido por el mercado y no hay señales de que el gobierno pueda contener la inflación (en septiembre sorprendió con un 3,5%). En el plano internacional, además, las monedas de países emergentes resultaron golpeadas.



“La brecha sigue subiendo, los dólares libres parecen no tener techo. Al igual que la inflación, es el simple reflejo del déficit fiscal creciente que viene presentando el gobierno y la emisión monetaria que se observa desde finales de junio hasta hoy en día”, apuntó Lucas Yatche, senior financial advisor de Liebre Capital.



No obstante, el dólar paralelo no es el único que por estos días dio qué hablar. El dólar contado con liquidación “libre”, instrumento legal que utilizan las empresas para hacerse de la moneda dura a través de bonos y acciones y girar el dinero al exterior, ya se comercializa por encima de los 200 pesos argentinos.



Pasadas las 15:00, los dólares financieros operan con algunas variaciones positivas. El dólar MEP (o también llamado Bolsa) se ofrece a 180,12 pesos argentinos (+0,5%), mientras que el dólar contado con liquidación (CCL o Cable) trepa un 0,9% y alcanza los 180,93 pesos argentinos.



El dólar oficial mayorista, cuya demanda está acotada por los controles cambiarios y el cepo que mantiene el Banco Central, se comercializa a 99,57 pesos argentinos, nueve centavos más frente la jornada previa. Con esta nueva alza del blue, la brecha cambiaria se ensancha a casi 97%.



El dólar oficial minorista se vende a 105,04 pesos argentinos promedio, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central sobre las principales entidades financieras. El precio final del dólar ahorro, con el 30% del impuesto PAIS y del 35% de retención a cuenta de Ganancias, es de 173,31 pesos argentinos.