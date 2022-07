El dólar bajó ayer y cortó una racha de nueve subas consecutivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar cortó una racha de nueve aumentos consecutivos, con la caída de ayer y volvió a cotizar por debajo de los $ 42. En la jornada de este martes, la divisa bajó 0,29% y cotizó en un valor promedio de $ 41,993. El dólar osciló entre $ 41,92 y $ 42,05 para cerrar finalmente en el mínimo. El valor de cierre implicó una caída de 0,66% respecto al anterior.

En lo que va de julio, el dólar aumenta 5,34% mientras que en el año acumula una caída de 6,05%.



A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 63 transacciones por un monto de U$S 33,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), las cotización bajó 15 centésimos para la compra y 35 centésimos para la venta y cerró en $ 40,75 y $43,15, respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar aumentó 0,43% y cerró en 5,3904 reales. En el mes la moneda americana en Brasil aumenta 2,91% mientras que en el año baja 3,41%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,18% y cerró en 129,14 pesos argentinos. En el mes aumenta 3,12% y en el acumulado anual un 2 25,72%.



En tanto, el dólar “blue” rompió ayer una nueva barrera y marcó un nuevo récord. En la segunda rueda de la semana, el tipo de cambio paralelo se vendió a $ 301 argentinos, $10 más que el lunes (suba del 3,4%). Se trató del valor de cierre nominal más alto del que se tenga registro.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del UBI bajó 15 unidades (-10,9%) y cerró en 122 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes el riesgo país cae 10 puntos básicos (-7,6%) mientras que en el año aumenta 17 unidades (16,2%).



El gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en enero del 2027. El monto licitado fue de 350 millones de UI (U$S 45,3 millones) el cual no llegó a ser totalmente demandado, se propusieron 250 millones de UI (U$S 32,5 millones). Finalmente el monto adjudicado fue de solamente 19 millones de UI (U$S 2,4 millones) con un rendimiento de 1,82%. [CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN/GDA]