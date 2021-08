Criptomonedas podrían ganar terreno en el porno tras problemas con el sistema financiero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estrellas del porno, trabajadores sexuales y plataformas de entretenimiento para adultos están examinando más de cerca los pagos con criptomonedas tras una serie de problemas con el sistema financiero convencional, lo que podría impulsar el uso de las monedas digitales.

El último problema se produjo a principios de este mes cuando la plataforma OnlyFans anunció que prohibiría el contenido sexualmente explícito, solo para revertir el curso días después de una intensa polémica.



No obstante, el drama podría acelerar el cambio a la criptomoneda para permitir pagos anónimos a artistas fuera del sistema bancario.



A medida que los procesadores de pagos implementan normas más severas, "es obvio que las criptomonedas serán la solución", dijo la artista británica Adreena Winters, cara visible de un sitio X que acepta la divisa digital.



"Frecuentemente la pornografía ha sido un factor para el despegue de nuevos conceptos, ya sea VHS, pagos con tarjeta de crédito en línea e incluso internet, por lo que no creo que sea una sorpresa que la pornografía sea lo que al final logre que las criptomonedas se vuelvan populares".



Jeff Dillon, director de desarrollo de Nafty, una plataforma de criptomonedas lanzada este año específicamente para la industria de adultos, dijo que las marchas y contramarchas de OnlyFans "ha hecho más que cualquier otra forma de marketing por la que pudiéramos pagar".

Líderes sexuales tecnos

Dillon dijo que la industria del sexo abrió el camino para otras innovaciones, como los pagos con tarjeta de crédito en línea y la verificación instantánea, y puede ocurrir lo mismo con las criptomonedas si los procesadores de pagos lo hacen más difícil.



"Esto va a catapultar el impulso de las criptomonedas y las soluciones alternativas de pago", dijo.



Dominic Ford, fundador de JustFor.Fans, un rival de OnlyFans que acepta bitcoins, dijo que las criptomonedas son apenas una pequeña fracción de las transacciones en su plataforma porque son más engorrosas, pero estimó que esto podría incrementarse rápidamente si las herramientas populares de transferencia de dinero se adaptan.



"Una criptomoneda que funciona en línea y trasciende fronteras parece una evolución así como lo fue el email para la evolución del correo", dijo Ford.

CumRocket, una startup que creó una moneda digital llamada Cummies para contenidos para adultos, anunció que está acelerando el trabajo en su plataforma de contenido propio.



"Las trabajadoras sexuales deberían tener la oportunidad de unirse a una plataforma que no esté sujeta a ninguna restricción de procesamiento de pagos", como ocurre con OnlyFans y plataformas similares.



Puesto que el bitcoin y otras monedas digitales tienen una alta volatilidad, los operadores de servicios para adultos dicen que pueden evitar esos problemas usándolos para pagos inmediatos sin almacenarlos.

Ley de EE.UU. y responsabilidad

OnlyFans no es el único servicio en línea que tuvo problemas.

PornHub ha estado aceptando criptomonedas para su servicio premium "para mantenerse al día con las preferencias de pago y privacidad de nuestra comunidad".



Visa y Mastercard prohibieron temporalmente los pagos el año pasado a sitios del gigante del porno MindGeek, propietario de PornHub y otros sitios, debido a ofrecía "porno de venganza" no consensuado.



Y este mes, legisladores estadounidenses pidieron investigar a OnlyFans por supuesta pornografía infantil.



Ford dijo que la aprobación por el Congreso de la ley llamada FOSTA-SESTA en 2018 puso presión sobre la industria del contenido para adultos al responsabilizar a los servicios en línea por contenido ilegal como la explotación infantil o tráfico sexual.



Poco después de aprobada esa ley, la red social Tumblr prohibió el contenido explícito, lo cual redujo su utilización.



Las criptomonedas pueden tener una bendición mixta, dijo el creador de contenido Deon Glows: ayudan a eludir algunas restricciones del sistema bancario, pero también atrae a clientes que "buscan el anonimato por razones poco éticas".



"Hay escepticismo (en las criptomonedas) porque los trabajadores sexuales quieren que las barreras de entrada sean mínimas", dijo.



"Me gustaría ver que los bancos y los procesadores de pagos se adapten a los tiempos y sean más liberales sobre el tipo de negocios que permiten", añadió.



Algunos operadores de servicios para adultos dicen que las criptomonedas son prometedoras pero la mayoría de los usuarios no están prontos para ellas.



"Buscaremos implementar criptomonedas y otros mecanismos de pago alternativos como respaldo y una opción para apoyar a los entusiastas de las criptomonedas, pero ciertamente no como una fuente principal para aceptar o enviar fondos", dijo un portavoz de Unlockd; una plataforma británica para adultos.