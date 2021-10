Conflicto industria láctea: Cámara dice que podría "afectar" a consumidores; sindicatos garantizan leche fresca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) advirtió este miércoles que los consumidores "podrían verse afectados" por las medidas que tomaron los sindicatos del sector. De todas maneras la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) dijo por su parte que no se verá afectado el abastecimiento de la leche fresca.

El dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Enrique Méndez, indicó este miércoles a El País que garantizan el abastecimiento de leche fresca, pero expresó que se pueden generar retrasos en los subproductos. Sin embargo, aseguró que tienen "los cuidados para que no haya una pérdida de materia prima".

Luego de que no se llegara a un acuerdo tras la reunión tripartita entre los trabajadores, la cámara y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los sindicatos nucleados en la FTIL decidieron comenzar a trabajar a reglamento a partir de este miércoles. Esto significa que no realizan horas extra, cambios de turno, "ni tareas de mayor jerarquía", según explicaron en un comunicado difundido el martes.



Por su parte, la CILU expresó que en la reunión "aceptó adelantar la negociación del Consejo de Salarios —prevista originalmente para 2022— y además dialogar sobre la construcción de un acuerdo que garantice mejores condiciones respecto a los lineamientos de recuperación salarial propuestos por el Poder Ejecutivo".



El planteo, según relató, fue rechazado por la FTIL. El sindicato se declaró en conflicto y "ha promovido la adopción de medidas gremiales en todas las empresas del sector eligiendo, una vez más, el camino de la confrontación y pretendiendo imponer sus exigencia por la fuerza, en total desconocimiento del contexto actual del sector", indicó la cámara.



Al respecto, los sindicatos explicaron que las medidas se tomaron ante la "falta de certezas de recuperación del 100% del salario perdido en 2021".



"La asamblea general de la FTIL resolvió dar un plazo razonable para las negociaciones en relación a la recuperación salarial, en un escenario actual de pérdida, pese a que el sector viene experimentando cifras récord de remisión de leche a planta y todos los indicadores confirman que la industria láctea no está en crisis, sino todo lo contrario", agregaron.



Méndez indicó que la medida se tomó de manera indeterminada. El viernes habrá un plenario donde se analizará el conflicto y una posible profundización de las medidas.