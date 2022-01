Chukker Polo Token: uruguayos crean la primera criptomoneda dedicada al polo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Chukker Polo Token, primera criptomoneda del mundo dedicada al deporte del polo y que también permitirá transacciones de otros productos, nace este martes 1 de febrero de una alianza entre Uruguay y Argentina.

Según la información facilitada por la compañía Metaverso Polo Game, creadora del único videojuego dedicado en el mundo a esa especialidad deportiva, los uruguayos José Ignacio y Juan Pablo Portela, junto al argentino experto en "crypto trading" (operación con criptodivisas) Jonathan Maggi, desarrollaron Chukker uniendo sus dos pasiones: los caballos y la tecnología.



En un claro guiño a los aficionados a ese deporte (ya que el 'chukker' es cada uno de los periodos en que se divide un partido), esta moneda "permitirá comerciar libremente dentro del mundo del polo, acceder a experiencias VIP y comprar productos oficiales", además de otras transacciones, informó la compañía.



"Esta cripto no solo permitirá comprar productos o servicios relacionados al deporte, sino que podrá usarse para comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, como cualquier cripto convencional, siempre y cuando la persona cuente con una billetera electrónica con tokens Chukker", comenta Juan Pablo Portela, CEO y cofundador del Metaverso Polo Game, en declaraciones facilitadas por la empresa.

Según su hermano gemelo, José Ignacio Portela, CEO de la empresa de tecnofinanzas Soilag, la seguridad de Chukker ($CHK) cuenta con la tecnología de cadena de bloques ("blockchain"), de manera que "no hay intermediación en las operaciones, lo que reduce fricción y costos" y "es muy difícil de 'hackear'".



En opinión de los creadores, "la idea es que el uso de la moneda se expanda en todo el mundo" desde Uruguay, que, con este proyecto, "se pone a la vanguardia".



Esta criptomoneda, que podrá comprarse en la web chukker.org o mediante la asesoría de los hermanos Portela en Telegram, operará en la plataforma de compraventa Binance y, según anunció la compañía, próximamente podrá adquirirse en Coin Market Cap, CoinGecko y Dex Tools.



Los Portela también desarrollaron una colección de cascos de polo NFT (tóquenes no fungibles, por sus siglas en inglés) con las banderas de países como Argentina, España, Estados Unidos, Inglaterra y Uruguay, que se subastarán entre el 1 y el 15 de febrero con un valor base de US$ 1.500.



Amantes de los caballos desde su niñez, cuando su familia se mudó de Montevideo a Menafra, localidad del oeste uruguayo, y su padre administraba una estancia rural, los hermanos Portela empezaron a jugar al polo a los 11 años en el Río Negro Polo Club.



Los gemelos fueron pioneros al crear el primer videojuego de polo en el mundo, llamado Polo Game, y consiguieron los derechos de imagen de todos los polistas, lo que supuso reunir a la élite de ese deporte en un juego que logró miles de descargas y la cuarta posición en las tiendas de aplicaciones de IOS y Android, según la compañía.



Los Portela, que hoy tienen 42 años, lanzarán entre marzo y abril de este año la segunda etapa de Polo Game.