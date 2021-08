La Caja de Profesionales sale al cruce de Mieres, tras su crítica a las propuestas ante la crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) presentó formalmente el pasado viernes 30 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un documento con las medidas planteadas por el organismo para solucionar su déficit. La nota fue aprobada en forma unánime por los cinco directores votados por los afiliados de la Caja en las elecciones, pero no contó con el visto bueno de los dos delegados representantes del Poder Ejecutivo.

Entre las principales propuestas se destacaron las que ya habían sido adelantadas por El País que refieren por un lado, a lograr que los profesionales que no están actualmente en situación de dependencia laboral pasen a tributar en la Caja, sumado a que los ingresos por el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) de los jubilados de la Cjppu vayan a la Caja y no al Banco de Previsión Social (BPS) -como ocurre actualmente-, y por otro lado, solicitar un préstamo puente al Estado.

El pasado 26 de julio el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, había indicado en diálogo con El País que si bien las autoridades de la Caja Profesional presentaron “un listado bastante amplio de opciones”, aún restaba que el organismo elevara al MTSS las propuestas cuantificadas para saber qué representaba cada una de ellas.



Sin embargo, el documento presentado el pasado viernes 30 al MTSS no cuantificó dichas medidas dado que, según explicó a El País el director de la Caja en representación de los pasivos, Odel Abisab, “la cuantificación será objeto de trabajo de los servicios de la caja que están trabajando en eso” y afirmó que “apenas tengamos los resultados se lo alcanzaremos” al Ministerio.

En este contexto, el ministro Mieres dijo este jueves al semanario Búsqueda que las propuestas de la Caja tienen que ver “básicamente” con medidas de “asistencia y préstamos” y afirmó que “la respuesta del Directorio es: trasladémosle al Estado y a la sociedad los problemas que tenemos nosotros. Sin cuantificar nada”.



Las declaraciones de Mieres no fueron bien recibidas en la Cjppu. Según Abisab “la Caja no está en una actitud mendigante” y afirmó que es clave entender que “no hay nada de pedido a la sociedad” sino que “todas las propuestas están perfectamente fundamentadas”.

De acuerdo con el representante de los pasivos, la caja está “reivindicando algunas cosas que por justicia corresponde que le sean concedidas, y a partir de ahí, afianzar sus reservas financieras” para “tomar acciones y lograr, entre otras cosas, captar afiliados de los que tienen declaración de no ejercicio”.



En relación al préstamo puente solicitado por la Caja al Estado, Abisab explicó que en la medida en que la Cjppu “es parte de la seguridad social del país, es lógico que tenga un préstamo” y especificó que no sería comercial sino que ese dinero tendría “características institucionales” dado que sería utilizado “para poner en marcha acciones como por ejemplo: brindar préstamos sociales e hipotecarios a los profesionales universitarios”, explicó.



“Hemos tomado conocimiento con cierta tristeza de las expresiones del ministro, lamentamos decirle que no coincidimos con su postura porque la Caja no está pidiendo absolutamente nada que no sea un planteo conceptuoso y bien fundamentado” con propuestas que “nos parecen necesarias e imprescindibles para tener la tranquilidad de empezar una nueva etapa a partir de generar confianza en la comunidad”, concluyó Abisab.