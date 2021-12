La caída de la pobreza en el primer semestre: lo que dicen los números y el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó de forma semestral los resultados de pobreza e indigencia en las personas y los hogares. En el primer semestre del año, bajó la incidencia de la pobreza tanto para las personas como para los hogares respecto al promedio de 2020.

Ayer se realizaron dos conferencias de prensa en donde el director del INE, Diego Aboal, expuso las cifras por un lado y, por otro, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se expresaron sobre la mejora en los indicadores.



De acuerdo con lo expuesto ayer por Aboal, la incidencia de la pobreza alcanzó a 10,2% en personas y, en el caso de hogares, a 7,4%. Asimismo, tanto el total de personas como de hogares bajo la indigencia, se ubicó en 0,2%.

“Ha habido una evolución decreciente de la incidencia de la pobreza hasta el año 2017 y luego comienza a tener crecimiento a partir del año 2018, teniendo un salto en 2020 vinculado al efecto de la pandemia de COVID-19 y la afectación muy importante de la economía, incluyendo al mercado de trabajo y los ingresos”, expresó.



En este sentido, señaló que en 2020 hubo una incidencia en el 11,6% de las personas bajo la línea de pobreza y, en el primer semestre de este año, la cifra cayó a 10,2%. Esa reducción “está en el orden de las 50.000 personas menos”, afirmó.



Asimismo, señaló que la evolución en los últimos años de la incidencia de la pobreza en las personas ha sido 8,8% en 2019, 11,6% en 2020 y 10,2% en el primer semestre de este año. En tanto, en el caso de los hogares, en 2019 se registró un 5,9%, en 2020 un 8,1% y en este primer semestre un 7,4%.

El ministro interino del MEF, Alejandro Irastorza, afirmó que “estas cifras se adicionan a los indicadores positivos de empleo, actividad, confianza del consumidor y de los empresarios. Todos estos indicadores no son casualidad, son el trabajo de un gobierno que tiene un rumbo claro”.



Para determinar la incidencia de la pobreza, el INE traza una línea mínima de ingreso que representa la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más la Canasta Básica No Alimentaria (CBNA), significando que aquellos cuyos ingresos no superen esta línea se consideran en situación de pobreza.



Para esta publicación semestral, la línea de pobreza per cápita se situó en $ 16.724 en Montevideo, $ 10.862 en el interior urbano y $ 7.334 en el interior rural. Mientras que la línea de indigencia, la cual está representada por la CBA, se situó en $ 4.332 en Montevideo, $ 3.992 en el interior urbano y $ 3.584 en el interior rural.



A su vez, la línea de pobreza del hogar según el tamaño del mismo en Montevideo, fue de $ 16.831 para un hogar constituido por una persona, $ 30.431 por dos personas y $ 43.108 por tres personas.

En tanto, para el interior urbano fue $ 10.944 para una persona, 20.093 para dos integrantes y $ 28.730 para tres. Del mismo modo, en el interior rural las cifras fueron menores a las anteriores, en donde fueron $ 7.385. $ 13.791 y $ 19.916, respectivamente.



A su vez, dentro de los segmentos etarios, Aboal explicó que los niveles más altos de pobreza están ubicados en las menores edades, particularmente en niños y adolescentes.



Para el primer semestre de 2021, la pobreza en menores de 6 años alcanzó el 16,1%, en aquellos entre 6 y 12 años cifró 18,5% y entre 13 a 17 años alcanzó el 18,6%. Asimismo, en el rango de 18 a 64 años se vio en el orden de 9,1% y, en el rango de más de 65 años, 2,3%.



Nicole Perelmuter, directora de Asesoría Macroeconómica del MEF, sostuvo que “la tasa de niños pobres de 0 a 6 años (de 16,1%), es la más baja desde 2006. Hay 13.000 niños de 0 a 6 años que salieron de la pobreza. Es algo clave porque es una de las poblaciones más afectadas y es algo en que el gobierno se ha puesto a trabajar”.

Dentro de las explicaciones para esa baja, señaló “la mejora en el mercado laboral y los apoyos focalizados que se dieron por la pandemia, que se focalizaron en aquellos hogares con más niños”.



Del mismo modo, Marcela Bensión, directora de Política Económica del MEF, afirmó que “es posible ser responsable con los dineros públicos y generar empleo y crecimiento”.



“Es justamente el manejo responsable de los dineros públicos, lo que permite mejorar la calidad de vida de los uruguayos”, agregó.



Dentro de los datos ampliados por Aboal, estuvieron aquellos relativos a los hogares que tienen mujeres jefas de hogar, en donde la pobreza alcanzó este primer semestre de 2021 el 8,5% de los mismos, en contraposición con el 6,1% de los hogares con varones jefes de hogar.



Asimismo, destacó que hubo un descenso “importante” en el caso de las mujeres jefas de hogar, en relación con 2020, en donde la pobreza había impactado a un 10% de ellos, mientras que para el caso de varones jefes de hogar alcanzó a un 6,3%.

A su vez, en términos de la ascendencia étnico racial, destacó que la población afrodescendiente continúa registrando mayores niveles de pobreza. En el primer semestre de 2021, para el total del país, la incidencia de la pobreza para las personas afrodescendientes fue superior a la estimación para quienes declaran tener ascendencia blanca, registrando 19,2% y 10%,respectivamente.



Asimismo, señaló que en 2020, la incidencia de la pobreza alcanzó el 22,4% en la población afrodescendiente y el 10,1% en la población blanca.



Por otro lado, Aboal señaló que el INE está trabajando para el año que viene, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Unicef, para generar un indicador de pobreza “multidimensional”, el cual será complementario al utilizado en la actualidad.