BCU va por fondo de inversión en "bonos verdes"

El Banco Central (BCU) anunció que optará por un fondo de inversión en bonos verdes para diversificar su cartera de activos de reserva. Según informó a través de un comunicado, la institución definió que una parte de los activos de reserva del Estado uruguayo que administra se destinen a inversiones y proyectos sustentables.

Los activos (unos US$ 150 millones) se comenzaron a invertir “en un fondo nominado en dólares americanos, administrado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), que tiene como objetivo invertir en bonos aplicados para financiar o refinanciar proyectos amigables con el medio ambiente como producción de energía renovable, eficiencia energética y otros proyectos sustentables”, explicó el Central.

Para la cartera del BCU, la inversión en este fondo implica “beneficios de diversificación debido a que la misma presenta una menor correlación con otros activos elegibles, con un riesgo de tipo de interés intermedio y un riesgo crediticio global relativamente bajo”, detalló el comunicado. Ese bajo riesgo debido a que el objetivo de duración (de cinco años) “limita el riesgo de tasa de interés, mientras que su calificación crediticia mínima de A- / A3, según Standard & Poor’s y Moody’s, limita el riesgo crediticio”, agregó.

Desde el BCU remarcaron que la inversión en este fondo “forma parte de las acciones orientadas a promover las finanzas sostenibles” que ya habían sido anunciadas por el regulador. En línea con este plan, en diciembre de 2020 el BCU se convirtió en miembro de la red internacional de instituciones oficiales que promueven la responsabilidad ambiental en el sector financiero, Network for Greening the Financial System.



Desde la consultora CPA Ferrere, Sebastián Ramos explicó a El País que esta inversión da la señal de que “el Estado está realmente comprometido con alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono y combatir el cambio climático”. Si el BCU “está invirtiendo en estos instrumentos, es esperable que adecue la regulación para facilitar que privados y públicos también puedan emitir bonos de sostenibilidad o adquirirlos en nuestro mercado de valores”, señaló.