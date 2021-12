El barrio privado La Tahona colocó US$ 40 millones en deuda para invertir en infraestructura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre lunes y martes se llevó a acabo en la Bolsa de Valores de Montevideo la suscripción de la emisión de deuda realizada por La Tahona, en donde la demanda alcanzó a US$ 113 millones, para una oferta de US$ 40 millones.

El día lunes comenzó la suscripción con el primer tramo para el segmento minorista, en donde se tuvo una demanda cercana a los US$ 30 millones, para los US$ 4 millones ofertados, contó en diálogo con El País el socio de La Tahona, Ignacio Añón. A su vez, señaló que el día martes, para el tramo mayorista, se tuvo una demanda mayor a US$ 85 millones, para los US$ 40 millones ofertados.



“Quedamos felices por la confianza en la marca. Es la tercera emisión que hace La Tahona en la bolsa y apostamos fuerte al mercado de valores. Somos una empresa que realmente cree en el mercado de valores, que piensa que es una parte fundamental para el desarrollo del país”, señaló Añón.



En tanto, destacó que la emisión corresponde a un plazo de 10 años, con un período de amortización durante los últimos seis años. En tanto, la tasa es de 5,75%.



A su vez, contó que la colocación fue a la par y actualmente está a 104% en el mercado. “Es algo que nos deja contentos, tiene un gran mercado secundario y eso le da bastante salud, tiene mucha liquidez”, agregó.



Por otro lado, explicó que cuenta con un vehículo de garantías reales en tierras.

“El modelo nuestro es muy sencillo, transformamos en saldos de precios proyectos residenciales urbanísticos y el modelo que está presentado en el prospecto replica el modelo de facturación del grupo durante los últimos 10 años y al tenedor del bono le da un modelo muy seguro”, sostuvo.



A su vez, explicó que este capital será utilizado en un proyecto de inversión de más de US$ 26 millones en infraestructura “para reforzar en la zona”.



“Además tenemos un fondo de tierras de 4.000 o 5.000 hectáreas en todo el país y con esta inyección de liquidez, junto con otros vehículos, podemos hacer inversiones en infraestructura como agua potable y red eléctrica, inyectándole a todas las tierras que tenemos. Utilizando el banco de tierras a largo plazo, con toda esta actividad financiera, con lo que está subiendo en dólares el valor real del activo tierras, nos posiciona muy bien para los próximos años”, destacó.



Para la emisión, el estructurador fue el estudio BKZ&R y contaron con Urraburu Corredor de Bolsa como socio estratégico, que les “aseguró US$ 20 millones underwriting”.