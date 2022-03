Primer trabajo: todo lo que hay que saber sobre salario, licencia, horarios y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer empleo puede traer varios desafíos. Acostumbrarse a las tareas, al entorno laboral y a una nueva rutina puede ser estresante y emocionante a la vez. También hay ciertos aspectos en materia de derechos que no se enseñan en la educación formal, y que es importante saberlos al momento de ingresar al mundo laboral. En este Finanzas de Bolsillo veremos algunos aspectos clave en materia de legislación vinculada al trabajo.



Dinero

Para el trabajador que está en relación de dependencia, su primer ingreso viene con algo que probablemente nunca haya visto: el recibo de sueldo. Ese documento es relevante por varios motivos. Primero, allí se especifica cuál es el monto de dinero que se recibe al contado y cuánto es en especie (si es que aplica). Segundo, están los descuentos, como los aportes jubilatorios y el Fonasa, que verían de acuerdo con la remuneración y otras variables. Tercero, sirve para trámites en empresas como, por ejemplo, para tomar un préstamo. En definitiva, es importante asegurarse que el empleador lo entregue y que el documento tenga la información correcta.



El empleador no puede pagar los salarios cuando mejor le convenga, ya que hay plazos establecidos en la legislación. Si el pago es mensual, tiene que ser dentro de los “primeros cinco días hábiles y nunca después de los diez primeros días corridos del mes siguiente al que corresponda abonar”, dice la ley N° 10.449. ¿Y si es quincenal? Dentro de los “cinco días hábiles siguientes al vencimiento de la quincena que deba abonarse”. Por último, si es semanal, es al finalizar la respectiva semana, añade.



También existe un salario mínimo que, a partir del 1° de enero de 2022, pasó a ser $ 19.364 nominales. ¿Significa que esas personas van a recibir ese dinero “en la mano”? No. Hay que diferenciar entre salario nominal y líquido. El primero es el monto total, incluido los diferentes aportes, mientras que el segundo es lo que efectivamente entra en la cuenta bancaria.



Vacaciones

El tiempo de descanso, además de ser necesario, es un derecho. La gran pregunta es cómo se calcula y la respuesta varía de acuerdo al régimen bajo el que se trabaja. Si es mensual, el trabajador “tiene derecho a 20 días de licencia anual, lo que equivale a 1,66 de licencia por mes trabajado. Si al 31 de diciembre no trabajó todos los meses del año, la cantidad de días de licencia se obtendrá multiplicando los meses trabajados por 1,66”, explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web.



Ahora, ¿cuándo se paga la licencia? El MTSS dice que, en caso de los mensuales, cobran al finalizar el mes correspondiente, como si hubieran trabajado”. Por su parte, los jornaleros deben recibir el dinero “antes de comenzar a gozar” el tiempo de descanso.



También existe el salario vacacional, que es un dinero que se recibe aparte de la licencia. El objetivo, según la Ley Nº 16.101, es un “mejor goce de la licencia anual”. La cartera explica que “se abona al salir de licencia, y es el 100% del jornal líquido de vacaciones”.



¿Y cómo se calcula? “Si es mensual y sale 10 días, a ese sueldo mensual se le hacen los descuentos, se divide entre 30 y, lo que da, se multiplica por 10. Si es un trabajador jornalero, el salario vacacional será el resultante de multiplicar el jornal líquido por los días de licencia”, indica.



Trabajo de más

El empleador puede pedirte que trabajes más horas, lo que tiene una compensación mayor. El MTSS explica que las horas extras se pagan con el 100% de “recargo sobre el valor de la hora simple, cuando se realicen en días hábiles”. En cambio, si se realizan “en día en que, de acuerdo a la ley, convención o costumbre, por ser feriado o gozarse del descanso semanal, no se trabaje, el recargo será de 150 % sobre el valor hora de los días laborales”.



Asimismo, informa que “las fracciones menores a 30 minutos se computarán como media hora y las mayores como una hora”. También hay que tener en cuenta que el “máximo semanal permitido de realización de horas extras es de 8, con consentimiento del trabajador”, salvo algunas excepciones.



Aguinaldo

Dos veces al año —junio y diciembre— el empleado cobra un sueldo complementario llamado aguinaldo. ¿Qué se toma en cuenta para su cálculo? El beneficio es la doceava parte del total de salarios abonados en dinero por el empleador en los 12 meses anteriores al 1° de diciembre de cada año, indica la Ley N º 12.840. Se debe tener en cuenta que cada situación es particular porque, por ejemplo, puede variar si la persona no trabajó porque tuvo una certificación médica o si se tomó licencia por maternidad o paternidad.



Las relaciones laborales se pueden terminar por una renuncia, un despido o la decisión de pasar a la jubilación. Irse de una empresa no significa que se pierda el dinero del aguinaldo, salvo que sea una desvinculación por notoria mala conducta. Cuando el empleador haga la liquidación, va a corresponder el pago del dinero que generó hasta su último día en la compañía.



Contrato

Nunca está de más recordar que siempre hay que leer con detenimiento el contrato laboral antes de poner la firma. Además, debe estar en claro al momento de la contratación si el vínculo laboral es a término, es decir, que tiene un plazo de finalización determinado, o si es indefinido. Una gran diferencia es que en el primer caso la persona no cobra una indemnización cuando finaliza el tiempo que se estipuló.

Derecho al timpo

“El descanso semanal es obligatorio para los trabajadores de todo establecimiento comercial e industrial y sus dependencias, cualquiera sea su naturaleza”. La duración en la industria es de 24 horas y el comercio de 36 horas, dice el MTSS en su web.

¿Qué pasa? Enfermedad durante la licencia o el trabajo Ya sea por covid-19 u otra enfermedad, puede surgir la siguiente pregunta: ¿qué pasa si un trabajador dependiente recibe una certificación médica durante el goce de su licencia? Si ese es el caso, la licencia anual se suspende y después podrá utilizar esos días.



Por otra parte, si la certificación médica es en cualquier otro momento del año, la persona debe cortar con sus tareas laborales durante el tiempo que decidió el especialista. Además, el empleado pasa a cobrar el subsidio por enfermedad del Banco de Previsión Social (BPS).



Por la pandemia, el gobierno habilitó sacar una certificación electrónica excepcional para los trabajadores con covid-19 sin certificación del prestador de salud.

Clave ¿Dónde se definen los aumentos de salarios? En Uruguay existen los Consejos de Salarios y están integrados por representantes de los empresarios, trabajadores y el gobierno. ¿Qué sucede en esos ámbitos? A través de la negociación colectiva, se establecen los ajustes de las remuneraciones de los trabajadores y se deciden los salarios mínimos por categoría laboral, entre otros temas.



Un punto importante es que no hay uno solo, sino que cada grupo de actividad tiene el propio y, además, puede haber subgrupos. Por lo tanto, cada uno de ellos fija los sueldos para los trabajadores teniendo en cuenta la realidad del sector, aspectos macroeconómicos, entre otras cuestiones.



¿Quiénes los integran? Hay siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes