El Central soltó levemente la rienda al dólar que pasó los $ 29

El tipo de cambio registró ayer el mayor ascenso diario desde el 24 de julio pasado, en un contexto de una sensible reducción de la intervención del Banco Central (BCU) y a pesar de una fuerte reducción en la cotización del dólar en Brasil.

Las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 29,133, lo que implicó un salto al alza diario de 0,96% y el mayor guarismo desde el 10 de agosto de 2004. De esta manera, la divisa superó la barrera de los $ 29 y acumula un avance de 2,06% en septiembre y de 19,73% en el año.

Por su parte, el Banco República (BROU) aumentó 20 centésimos la compra de la cotización al público a $ 28,65 y 35 centésimos la venta hasta $ 29,65. Este nivel de la pizarra, al igual que la cotización interbancaria, es el más elevado desde agosto de 2004.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negoció un total de US$ 36,5 millones.

Esta reducción en los montos operados por medio de Bevsa, aunque siguen siendo elevados, se debió a que el BCU tuvo una participación mínima, si se la compara con los días previos.

De hecho, la autoridad monetaria solamente vendió US$ 1,8 millones al contado y US$ 15 millones a siete días de plazo.

Según explicaron a El País los operadores cambiarios consultados, el mercado local inició la jornada con la misma presión compradora de las últimas semanas.

Las primeras compraventas se realizaron ya en $ 29, por encima de los $ 28,87 en que había cerrado el miércoles.

Sin embargo, cuando todos esperaban que apareciera el BCU en los primeros instantes, esto no sucedió y el tipo de cambio continuó con su escalada, algo esperable ante la ausencia del "freno" que implicaban las ventas de la autoridad monetaria.

El avance se mantuvo hasta una hora antes de que cerrara el mercado, estimaron las fuentes, cuando el dólar se llegó a operar en $ 29,20. Recién en esos niveles apareció el Central y le restó impulso a la divisa.

Los agentes explicaron que era de esperarse una reducción en la intervención del BCU, aunque recién para la semana próxima, dado que es una forma de "testear" hasta dónde llega el ritmo alcista y, además, ya serían los últimos días del mes, con lo que un avance del tipo de cambio no tiene tanto impacto en el dato de inflación de septiembre.

Por otra parte, el BCU anunció ayer que, de los $ 2.882 millones en títulos en pesos que vencen hoy, unos $ 511,7 millones optaron por recibirlos en dólares, un 18% del total.

En Brasil, donde la crisis política y económica sigue llevando al dólar a niveles históricos, ayer tuvo un inicio alcista, llegando hasta los 4,249 reales. En la tarde cayó abruptamente hasta cerrar con una baja diaria de 3,73% e 3,9914 reales. Esto obedeció a las declaraciones del presidente del Banco Central de Brasil, Alexandre Tombini, de que la institución posee diversos instrumentos para contener la volatilidad de los mercados.

dólares

INTERVINO RECIÉN AL FINAL DEL DÍA; LA SUBA DE 0,96% NO IMPACTA TANTO EN INFLACIÓN