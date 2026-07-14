Una nueva edición de la Rifa Pérez Scremini en apoyo de la cura del cáncer en niños y adolescentes

Bajo el concepto "Convertí tu número en una historia de vida", la campaña busca transmitir que cada número representa mucho más que una participación en un sorteo: es una oportunidad para acompañar a cientos de niños, adolescentes y sus familias, contribuyendo a sostener tratamientos integrales, gratuitos y de calidad en todo el país.

"Detrás de cada número existe una historia. Existe una familia que recibe acompañamiento, un tratamiento que puede continuar, un profesional que sigue investigando y un niño o adolescente que tiene la oportunidad de seguir soñando", señaló Raúl Pochintesta, vicepresidente de la Fundación.

Para esta octava edición la Fundación se propone superar el récord de 2025, alcanzando la venta de 153.300 números. Los números están disponibles de forma presencial y digital a través de sucursales Santander, Barraca Uno, Creditel, comercios adheridos, las embajadas de voluntarios de la Fundación en todo el país y venta online. Toda la información sobre la campaña, los canales de compra y las bases del sorteo se encuentran disponibles en https://perezscremini.org/rifa-2026/ .

Esta edición cuenta con el apoyo de Santander, que donó la camioneta Renault Oroch y los dos autos Renault Kwid, y de Barraca Uno. Entre los 50 premios también se incluyen viajes all inclusive a Punta Cana, iPhones, monopatines eléctricos Xiaomi, PlayStation 5, notebooks Asus y Smart TVs de 43 pulgadas. El sorteo de los premios se realizará el día 13 de noviembre.

La Rifa "Uno más Uno" permite a la Pérez Scremini cubrir parte de sus costos operativos, fundamentales para asegurar la continuidad y calidad del servicio hemato-oncológico pediátrico que brinda en el Hospital Pereira Rossell, ofreciendo atención gratuita, integral y personalizada a niños y adolescentes con cáncer en todo Uruguay.