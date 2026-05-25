Se firmó el convenio de creación del Observatorio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

En una acción que representa un aporte estratégico al desarrollo del país, el Banco de Seguros del Estado (BSE) junto a otras instituciones del Estado formalizan la creación del Observatorio Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo. El evento de lanzamiento tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, a las 15:30 hs., en el Salón de Actos de Torre Ejecutiva (Liniers 1324).

Esta iniciativa surge para consolidar y afianzar el trabajo conjunto en temas relacionados a la seguridad y salud laboral. Tiene como cometidos principales monitorear las condiciones de trabajo, recopilar información confiable y generar evidencia con rigor científico para orientar la toma de decisiones. En este esquema de cooperación, el BSE será quien financie íntegramente el Observatorio, proporcionando los insumos económicos y técnicos necesarios. Formarán parte del Observatorio además del BSE los ministerios de: Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Interior, Defensa, ASSE y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Gestión de datos y alcance normativo

Un pilar fundamental del proyecto es que los datos serán brindados por diferentes organismos públicos y el BSE será el encargado de procesar dicha información para la construcción de indicadores de calidad. Asimismo, se destaca que este convenio va más allá de lo exigido por de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, al monitorear a todas las personas trabajadoras, estén o no amparadas por dicha normativa.

La información generada por el Observatorio servirá como evidencia y generador de datos de calidad. Por su rigor, el sistema tendrá utilidad para la academia, la estadística nacional y la toma de decisiones de gobierno, permitiendo democratizar el acceso público a la información actualizada y promover una cultura de prevención en el país.

Respaldo institucional y presencia de autoridades

El acto contó con la participación de diversas autoridades nacionales, entre ellos el ministro Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social). También estuvieron presentes: Dra. Zaida Arteta (directora de Coordinación del MSP), Dr. Sergio Pérez (director de Oficina Nacional de Servicio Civil), Cra. Gabriela Valverde (subsecretaria de Interior) y el Sr. Joel Rodríguez (subsecretario del Defensa Nacional). Con este paso, el BSE reafirma su compromiso con las políticas de interés nacional y consolida su rol como un actor relevante en la seguridad y confianza de los trabajadores uruguayos

El Banco de Seguros del Estado mantiene históricamente una fuerte presencia en el mercado uruguayo, combinando su carácter de empresa pública con un fuerte compromiso en la prevención de accidentes laborales.